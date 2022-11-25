MSI Afterburner Bilgisayarınızda Kripto Madencilik Yapıyor Olabilir

Araştırmacılar, ekran kartlarının performansını değiştirmeyi seven ileri düzey PC kullanıcılarının kötü amaçlı yazılımlarla bir süredir hedef alındığını söylüyor. Etkilenen kişilerin cihazlarına kripto para madencilik araçlarını ve bilgi çekme araçlarını yükleyen MSI Afterburner'ın sahte bir sürümünün reklamını yapan birkaç web sitesi tespit edildi.

MSI Afterburner, kullanıcıların ekran kartlarının performansını değiştirmelerine izin vererek, hız aşırtma, kartın sıcaklığını izleme ve diğer birçok görevi yapmalarına izin veren bir programdır.

PC üreticisi MSI tarafından yapılmış olmasına rağmen, hemen hemen her ekran kartıyla çalışır, bu da onu kısa sürede oyun ve PC uzman kullanıcı topluluklarında elzem bir program hâline getirmişti ama şimdi aynı zamanda onu suçlular için de bir hedef hâline getirmiş gibi görünüyor.

Kötü Amaçlı 50'den Fazla MSI Afterburner Sitesi Keşfedildi

Cyble'dan siber güvenlik araştırmacıları, sadece son üç ayda resmî MSI Afterburner sitesi gibi görünen 50'den fazla web sitesi keşfettiklerini söylüyor. Siteler genellikle kripto para madencilik araçlarını Monero ve RedLine Stealer adlı bilgi çalan bir truva atıyla kullanıyor. Keşfedilen alan adlarının çoğu gerçek gibi görünmek için yazım hatalarına sahip ancak MSI ile hiçbir ilgisi olmayan bazı alan adları da vardı.

Üst düzey ekran kartları, değerli coinleri daha verimli bir şekilde üretmelerine izin verdiği için kripto para madencileri için önemli bir araçtır. Bu nedenle son birkaç yıldır amiral gemisi ekran kartı modellerinin fiyatları istikrarlı bir şekilde artarken, kartların arzı neredeyse tamamen tükenmişti. Kötü niyetli kişilerin MSI Afterburner kullanan kişileri hedeflemesinin mantıklı olma nedeni de bu.

Eğer MSI Afterburner kullanıyor veya kullanacaksanız, güncellerken veya indirirken doğru alan adını kullandığınızdan emin olmalısınız.