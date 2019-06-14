'MSI App Player' ile Android Oyunları Bilgisayarınızda Oynayın!

Bugünlerde mobil oyunlar oldukça popüler. Ancak neredeyse herkesin bir akıllı telefonu olmasına rağmen birçok kişi tam olarak bir oyun telefonuna sahip değil. Ayrıca, bilgisayarınızla meşgul olduğunuz için telefonunuzda oyun oynayacak zaman bulamıyor olabilirsiniz. Ya da aynı oyunun iki örneğini birden oynamak için bir telefondan daha fazlasına ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Eğer bu durumlardan birisini ya da hepsini yaşıyorum diyorsanız, MSI’ın App Player adlı yeni uygulaması tam olarak aradığınız bilgisayar uygulaması olabilir.

MSI App Player aslında tamamen yeni bir teknoloji değil. Bu uygulamanın, MSI donanımından faydalanmak üzere iki şirket tarafından geliştirilen, BlueStacks uygulamasının yeniden piyasaya sürülmüş hali olduğunu söyleyebiliriz. BlueStacks, mobil oyunların PC ya da laptoplardaki masaüstü ekranlarında oynanmasını sağlayan Android emülatörlerinden birisi olarak bilinen oldukça popüler bir uygulama. Genel amaçlar için geliştirilen diğer birçok emülatörün aksine BlueStacks, Android oyunlar için performansı optimize ediyor.

MSI App Player, bundan faydalanabilecek oyunlar olduğunu varsayarak, mobil oyuncuların oyunlarını 240 fps’te oynamalarına olanak tanıyor. Bu uygulamanın, bilgisayarda oynanmak üzere geliştirilmeyen oyunları oldukça akıcı ve hızlı bir şekilde çalıştırdığını, bu nedenle de övünmekte son derece haklı olduğunu söyleyebiliriz. Hatta MSI laptop ve monitörlerde sunulan 240 Hz ekran desteğiyle birlikte bu deneyim muhtemelen çok daha gerçekçi olacaktır. Ayrıca, MSI laptoplarda popüler oyunlar için etkileşimli her tuş başına RGB aydınlatma efektleri de sunuluyor.

Android oyunlara meraklı olanlar, App Player’da bir oyunun iki örneğinin de aynı anda nasıl oynanabildiğini merak ediyor olabilir. Elbette bunların her biri için farklı hesaplara ihtiyaç var. Tüm bu açıklamalardan sonra MSI App Player’ın MSI ekipmanlarına özel bir uygulama olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak yanılıyorsunuz çünkü MSI tam olarak böyle söylemiyor. Yine de eğer MSI App Player sizin bilgisayarınızda çalışmazsa, orijinal BlueStacks uygulamasını indirerek de mobil oyunlarınızı bilgisayarınızda oynayabilirsiniz.