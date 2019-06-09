MSI, Apple'ın 1000 Dolarlık Monitör Ayağı ile Dalga Geçti

Apple'ın WWDC 2019 etkinliğinde tanıttığı 1000 dolarlık monitör standı dalga konusu oldu. MSI Avustralya resmi Twitter hesabı üzerinden attığı tweet ile Apple'ın 1000 dolarlık monitör ayağı ile dalga geçti.

MSI Monitörünü Apple'ın Monitör Ayağı ile Karşılaştırdı

MSI Avustralya attığı tweet'te Apple'ın monitör standı ile MSI'ın Prestige monitörünü yan yana koydu. Görselde 999 dolara sadece bir ayağın satıldığı, 1.299 dolarlık MSI Prestige'in ise 5K Nano-IPS ekran sunduğu bilgisi paylaşıldı. MSI'ın monitörünün HDR 600 onayı bulunuyor ve %98 DCI-P3 renk gamına ulaştığı belirtiliyor. Ayrıca MSI Prestige'in standı kutu içerisinde beraber olarak gelmekte.

I'm a Mac, and this is a PC. 🖥️ pic.twitter.com/NpjiJm6C7T — MSI Australia (@AustraliaMSI) 5 Haziran 2019

MSI Avustralya attığı tweet'te "Ben bir Mac'im ve bu bir PC." dedi. İki dev şirket arasındaki atışmaların devam edip etmeyeceği bilinmiyor; ancak kullanıcılar MSI Avustralya'nın attığı tweet'i 25.218 kez beğendi ve 7.669 kez retweetledi. Apple'ın gelecekte monitör standının fiyatı hakkında bir değişiklik yapıp yapmayacağı gizliliğini koruyor.

Sizler MSI'ın yaptığı bu karşılaştırma hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce MSI'ın yaptığı karşılaştırma doğru mu? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!