MSI, Apple'ın 1000 Dolarlık Monitör Ayağı ile Dalga Geçti

Apple'ın WWDC 2019 etkinliğinde tanıttığı 1000 dolarlık monitör standı dalga konusu oldu. MSI Avustralya resmi Twitter hesabı üzerinden attığı tweet ile Apple'ın 1000 dolarlık monitör ayağı ile dalga geçti.

MSI Avustralya attığı tweet'te Apple'ın monitör standı ile MSI'ın Prestige monitörünü yan yana koydu. Görselde 999 dolara sadece bir ayağın satıldığı, 1.299 dolarlık MSI Prestige'in ise 5K Nano-IPS ekran sunduğu bilgisi paylaşıldı. MSI'ın monitörünün HDR 600 onayı bulunuyor ve %98 DCI-P3 renk gamına ulaştığı belirtiliyor. Ayrıca MSI Prestige'in standı kutu içerisinde beraber olarak gelmekte.

I'm a Mac, and this is a PC. 🖥️ pic.twitter.com/NpjiJm6C7T