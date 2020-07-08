MSI CEO'su Şirket Binasında 7. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Dünyanın önde gelen teknoloji firmaları arasında yer alan MSI'da talihsiz bir kaza yaşandı. MSI CEO'su Charles Chiang 56 yaşında hayatını kaybetti. Tayvan merkezli Liberty Times'ın yayınladığı habere göre Chiang, yedinci kattan düşerek hayatını kaybetti.

MSI CEO'su Charles Chiang 7. Kattan Düşerek Öldü

2019 yılında MSI CEO'su olarak görevine devam eden 56 yaşındaki Charles Chiang , Tayvan'ın başkenti Taipei'nin Zhonghe bölgesindeki bir binanın yedinci katından düşerek hayatını kaybetti.

MSI şirketinin güvenlik çalışanları, saat 14.00 civarında bir çığlık sesi duydu. Güvenlik çalışanları, vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde çığlık sesinin geldiği noktaya doğru koştu. Güvenlik çalışanları olay yerine vardığında Charles Chiang'i hareketsiz bir şekilde yerde yatarken gördüler. Charles Chiang, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polisler, bu üzücü olay ile ilgili soruşturma başlattı.

MSI sözcüsü Tom's Hardware'e yaptığı açıklamada, Charles Chiang'in 20 yılı aşkın bir süredir şirketin bir parçası olduğu ve şirkete olağanüstü katkılarda bulunduğunu söyledi. MSI sözcüsü, "Chiang, MSI şirketinde çok saygın bir liderdi ve markanın bu kadar başarılı olabilmesinde çok katkısı bulunuyor. Gerçekleşen olaydan ötürü çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.