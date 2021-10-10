Ryzen 9 İşlemcili MSI Delta 15 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Sahip olduğu donanım ile dikkat çeken MSI AMD Advantage Edition A5 Delta-15 isimli yeni oyuncu dizüstü bilgisayar modeli tanıtıldı. Peki, MSI Delta 15 özellikleri ve fiyatı nedir? MSI şirketinin tanıttığı yeni oyuncu bilgisayarı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

MSI Delta 15 Özellikleri ve Fiyatı Nedir?

Ekran: 15,6 inç, 240Hz

Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel

İşlemci: AMD Ryzen 9 5900HX

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6700M 10 GB GDDR6

RAM: 16 GB (8 GB x 2) DDR4

Depolama Alanı: 512 GB M.2 NVMe SSD

Bluetooth: 5.2

İşletim Sistemi: Windows 10 Home

Ağırlık: 1,9 kg

Fiyat: 1942 dolar

MSI AMD Advantage Edition A5 Delta-15 olarak isimlendirilen yeni oyuncu dizüstü bilgisayar modeli duyuruldu. Yeni bilgisayar modeli sahip olduğu teknik özellikler ön plana çıkıyor. Delta 15 modelinin işlemci tarafında AMD Ryzen 9 5900HX bulunuyor.

AMD Radeon RX 6700M 10 GB GDDR6 ekran kartına sahip olan bilgisayarda 16 GB (8 GB x 2) DDR4 RAM ve 512 GB M.2 NVMe SSD depolama alanı bulunuyor. 15,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan bilgisayar, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1920 x 1080 piksel çözünürlük, 240Hz yenileme hızı sunuyor.

Yeni oyuncu bilgisayar modeli Windows 10 Home işletim sistemi ile birlikte geliyor fakat Microsoft, Windows 10'dan Windows 11'e ücretsiz yükseltme seçeneği sundu. Dolayısıyla kullanıcılar Windows 11'e yükseltme yapabilecek.

1,9 kilogram ağırlığındaki laptopta 357 × 247 × 19 mm boyutlarında. Bilgisayarın 12 saate kadar pil ömrü sunduğu iddia ediliyor. Cihazda USB 3.2 Type-C portlarının yanı sıra HDMI ve kulaklık / mikrofon girişi de mevcut.

Cihazın bağlantı tarafında Bluetooth 5.2 ve IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax desteği bulunuyor. 2 adet Stereo hoparlöre sahip olan modelde web kamerası da yer alıyor. 1942 dolar fiyat etiketine sahip olan bilgisayar, 14 Ekim tarihinden itibaren satışa sunulacak.

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