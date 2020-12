MSI Fabrikasından Milyonlarca Lira Değerinde RTX 3090 Çalındı!

Çin’de yer alan MSI fabrikasından milyonlarca lira değerinde RTX 3090 ekran kartı çalındı. Yaşanan soygun tüm dünyada büyük ses getirdi. Söz konusu soygunun nasıl gerçekleştiği ise araştırılıyor. Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Çin’de bulunan MSI fabrikasında büyük bir soygun yaşandı. Fabrikadan 40 kargo kutusu RTX 3090 çalındı. 336 bin 500 dolar yani yaklaşık 2 milyon 636 bin Türk Lirası değerindeki ekran kartı soygunu dünya genelinde büyük bir yankı uyandırdı. Firma yetkilileri çalınan grafik kartları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Çin’deki söz konusu soygun nasıl gerçekleşti?

MSI yetkilileri, soygunun gerçekleşmesinin hemen ardından durumu polis ekiplerine bildirdi. Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, fabrikadaki sevkiyat alanının sürekli olarak güvenlik kameraları ile izlendiği belirtildi. Şirket ayrıca, sevkiyat alanına giren ve çıkan kamyonları da sık sık denetliyor. Üst düzey güvenlik önlemlerinin alındığı bir fabrikada böyle büyük bir soygunun nasıl gerçekleştiği ise oldukça merak ediliyor.

Firma yetkilileri tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, söz konusu soygunun içeriden yardım alınmadan yapılamayacağı belirtildi. MSI, bu sebepten ötürü ekran kartlarının bulunmasına yardımcı olan kişilere para ödülü vereceğini açıkladı. Para ödülü ise 100 bin Yuan yani yaklaşık 15 bin dolar olarak belirlendi. 15 bin dolar da 117 bin 549 Türk Lirası yapıyor.

NVIDIA tarafından eylül ayında tanıtılan ve yüksek performansı ile dikkat çeken ekran kartları yüksek fiyat etiketine sahip. NVIDIA firmasının geliştirdiği amiral gemisi grafik kartlarına talep oldukça fazla. Bu durum, grafik kartlarında stok sıkıntısı yaşanmasına neden oluyor. Stok sıkıntı yaşanması nedeniyle bu kartlar satış fiyatından yüksek fiyata satılıyor.

Amiral gemisi olarak nitelendirilen ekran kartlarının karaborsada çok yüksek fiyata satılabileceği tahmin ediliyor. Çin’de yer alan MSI fabrikasında yaşanan büyük soygun hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.

MSI Chinese mainland factory was stolen, stolen 40 boxes RTX3090, the total value of 2200000RMB ......😓

MSI has been officially announced and informed to the police ,Reward of 100000 RMB for reporting effective information. pic.twitter.com/JWw8hOMioG