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MSI İki Adet Yeni Oyun Kontrolcüsünü Tanıttı

MSI Force GC30 ve GC20
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Mertcan Aytar
Mertcan Aytar teknoloji

MSI, Windows dahil olmak üzere çok çeşitli oyun platformlarında kullanılabilecek olan iki yeni oyun kontrolcüsünü tanıttı. Bu kontrolcülerden kablosuz olanı Force GC30, kablolu olanı ise Force GC20 olarak adlandırılmış.

Bu yılın sonlarında piyasaya çıkacak olan bu oyun kontrolcülerinin resmi sayfaları henüz hazırlanmamış. Yani link veremiyoruz ve sizinle bu cihazların tüm teknik detaylarını da paylaşamıyoruz. Fakat MSI'ın açıkladığı kadarıyla bu kontrolcüler Windows, Android ve oyun konsolları ile uyumlu olarak çalışıyorlar. Tasarım ve düzen anlamında Xbox One'ın standart kontrolcülerine çok fazla benzerlik gösteren bu kontrolcülerin her iki yanında yer alan kauçuk kısımlar sayesinde ele daha iyi oturduğu belirtiliyor.

MSI Force GC30

Ayrıca titreşimli geri bildirim özellikleri de olan kontrolcülerin 8 yönlü D-pad'lerinin kapakları da değiştirilebiliyor. MSI, bunun farklı türde oyunlar oynayan oyuncular için önemli bir özellik olduğunu belirtiyor ve değiştirilebilen bu kapaklar yukarıdaki görselden rahatça görülüyor. Henüz MSI açıklamamış olsa da kablosuz olan versiyonun Xbox One kontrolcüleri ile oldukça yakın bir fiyat etiketine sahip olmasını bekliyoruz.

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ETİKETLER: oyun kolu msi gamepad

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