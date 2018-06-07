MSI'ın 25 inçlik Oyun Monitörü Hızıyla Dikkat Çekiyor

Ürettiği oyuncu donanımlarıyla dikkat çeken MSI, yepyeni bir oyun monitörü tanıttı. Oculux NXG251 adında olan monitörün 240Hz yenileme hızı ve 0.5 ms tepkime süresi bir hayli merak uyandırdı. Ayrıca MSI tanıttığı oyun monitörü ile bu alanda rakiplerinin önüne geçmeyi başardı.

25 inç Full HD çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan monitörün NVIDIA G-Sync uyumlu olması da gözlerden kaçmadı. Oculux NXG251 adında olan monitörün hedef kitlesinde ise e-spor oyuncuları yer alıyor. Profesyonellere odaklanarak üretilen bu cihaz ile yapılan oyun testlerinde, monitörün 200 fps'lik hızları bile gecikme yaşamadan yansıtmayı başardığı gözlemlendi.

Ayrıca 240Hz yenileme hızına sahip olan Alienware 25, AOC AGON AG251FZ, Viewsonic XG2530 gibi monitörlere fark atmayı başaran MSI NXG251'in en büyük artısı ise tepkime süresi oluyor. 0.5 ms tepkime hızı ile diğer monitörlerden ayrılan bu ürünün tasarım açısından da beğenildiğini belirtmek gerekiyor. Sert hatlara sahip olan monitörde çerçeve oranı da olabildiğince küçük tutulmuş. Son olarak ürünün fiyatı ise 600 dolar.

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