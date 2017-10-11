MSI Küçük Boyutlara Sahip Yeni Oyun Bilgisayarını Duyurdu

MSI ilk olarak Vortex G25 adlı ufak boyutlara sahip oyun bilgisayarını Computex'te sergilemişti. Bugün ise bu oyun bilgisayarının detaylı teknik özellikleri resmi duyuru ile birlikte ortaya çıktı.

Çok ince bir kasaya sahip olan Vortex G25 aynı zamanda MSI'in klasikleşmiş siyah ve kırmızı renklerle donatılan şık tasarımını barındırıyor. 330mm yükseklik x 43mm derinlik x 279mm genişlik şeklinde ölçülere sahip olan bu bilgisayar kasası Intel'in yeni tanıtılan 8.jenerasyon Coffee Lake işlemcilerinden güç alacak. 8.jenerasyondan 6 çekirdekli (12 sanal çekirdekli) Intel Core i7-8700 işlemcisine sahip olacağı açıklanan bilgisayarda 16GB DDR4 bellek ve Nvidia GeForce GTX 1070 ekran kartı da diğer donanımlar arasında yer alıyor. Depolama olarak bakıldığında ise bir adet 256GB'lık M.2 SSD ve bir adet de 1TB sabit disk görülüyor.

Dahili kablosuz ağ adaptörüne de sahip olan Vortex G25'in diğer bağlanabilirlik özellikleri de oldukça iyi. Cihazda USB 3.1 2.jenerasyon Type-C, USB 3.1 1.jenerasyon Type-C, 4 adet USB 3.0, 4K 60fps desteği sunan çift HDMI, SPDIF girişleri bulunuyor. Bunların dışında MSI, Vortex G25 adlı bu oyun bilgisayarının yan panellerini sökülebilir şekilde geliştirmiş fakat cihazın işlemcisi ve ekran kartı malesef geliştirilemiyor. SSD, hard disk ve bellek konusunda geliştirmeler ise yapılabilir durumda.

Vortex G25'in en üst seviye donanımlı hali (Core i7-8700 işlemci + Nvidia GTX 1070 ekran kartı) Avrupa'da 1.999$'lık bir fiyat etiketine sahip olacak. Bir alt versiyon olan hali (Core i5-8400 işlemci + Nvidia GTX 1060) ise 1.499$'lık fiyattan satılacak. Yurt dışında popüler teknoloji mağazaları üzerinden şimdiden alınabilir durumda olan bu oyun bilgisayarının ülkemizde de kısa süre içerisinde satışına başlanacağını tahmin ediyoruz.