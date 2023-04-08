MSI Kullanıcıları Dikkat: MSI, Siber Saldırıya Uğradıklarını Açıkladı

Oyun donanımı üreticisi MSI bugün bir siber saldırının kurbanı olduğunu doğruladı. Şirket, web sitesinde yaptığı kısa açıklamada, saldırının "bilgi sistemlerinin bir kısmına" odaklanıldığını ancak o zamandan bu yana normal operasyonlara geri dönebildiklerini söyledi.

Şirket, müşterilerine BIOS ve ürün yazılımı güncellemelerini yalnızca MSI web sitesinden almalarını ve başka hiçbir kaynaktan almamalarını tavsiye ediyor. MSI, "ağ anormalliklerini tespit ettikten" sonra "savunma mekanizmaları uyguladığını ve kurtarma önlemleri aldığını" ve ardından kolluk kuvvetlerini bilgilendirdiklerini söyleyerek ayrıntılara girmedi.

Bir blog yazısında "MSI, tüketicilerin, çalışanların ve iş ortaklarının veri güvenliğini ve gizliliğini korumaya kararlıdır ve gelecekte iş sürekliliğini ve ağ güvenliğini sağlamak için siber güvenlik mimarisini ve yönetimini güçlendirmeye devam edecektir." deniyor. Yazıda müşteri verilerinin çalınıp çalınmadığı ya da etkilenip etkilenmediği belirtilmiyor.

MSI'a Gerçekleşen Siber Saldırının Detayları

Siber saldırının ilk işaretleri dün BleepingComputer tarafından yayınlanan bir raporda ortaya çıkmış ve Money Message adlı bir fidye yazılım grubunun kaynak kodu, "bios geliştirmek için bir çerçeve" ve özel anahtarları çaldığını iddia ettiğini göstermişti. Buna ek olarak site, grubun 1,5 TB veri çaldığını iddia ettiğini ve dört milyon doların üzerinde bir fidye ödemesi istediğini öne süren sohbetler gördü. Bunların birbiriyle bağlantılı olup olmadığı ya da MSI'ın fidye ödeyip ödemediği belli değil.

Monster, yakın geçmişte bu tür bir saldırıya maruz kalan ilk donanım üreticisi değil. Daha geçen ay bir bilgisayar korsanı Acer'ın onarım teknisyenlerine yönelik bir belge sunucusundan 160 GB veri çalmıştı. (Acer'ın Ekim 2021'de de 60 GB verisi çalınmıştı.)

Son yıllarda Quanta, NVIDIA ve diğer büyük donanım üreticilerinin potansiyel siber saldırılara maruz kaldığını gördük. Açıkça görülüyor ki, kötü niyetli kişilerin büyük donanım üreticilerinin verilerine erişme ve daha sonra potansiyel olarak istemci bilgisayarlara yayılma isteği yakın zamanda ortadan kalkmayacak.