11. Nesil Intel Core İşlemcili MSI Dizüstü Bilgisayarlar Tanıtıldı

MSI, her yıl Berlin’deki IFA teknoloji fuarında en yeni oyun donanımlarını tanıtıyor ancak bu yıl biraz farklı. IFA 2020, salgın nedeniyle sadece online düzenlenmekle kalmadı, MSI bu yıl oyunlara ara verdi, yeni iş bilgisayarı portföyüyle karşımıza çıktı. Tayvanlı şirket, yeni Summit serisi cihazlarıyla iş dizüstü bilgisayarları dünyasına girişini duyurdu. MSI, ayrıca içerik üreticileri hedefleyen dizüstü bilgisayar serisi Prestige ve Modern serisini yeni modellerle genişletti ve en son Intel işlemcili yeni Stealth serisi dizüstü oyun bilgisayarını duyurdu.

MSI Summit Serisi

Yeni Summit serisi, Intel’in en yeni 11. Nesil işlemcilerinden güç alan ilk serilerden biri. Dizüstü bilgisayarların tasarımı ince ve minimalist. TPM güvenlik çipi, yüz tanıma için IR web kamerası, parmak izi okuyucu, Thunderbolt 4 portları, microSD kart okuyucu ve diğer donanımlara sahip olmalarıyla dizüstülerini uzaktan çalışmak için uygun hale getiriyor. Dizüstü bilgisayarlar ayrıca dokunmatik ekran yeteneklerine ve MSI’ın video konferans toplantıları sırasında arka plan gürültüsünü ortadan kaldırabileceğini iddia ettiği yapay zeka gürültü engelleme işlevine sahip.

Yeni MSI Summit serisinde toplam dört model var: Summit E15, Summit E14, Summit B15 ve Summit B14. E serisi MSI Summit dizüstü bilgisayarlar, 4K UHD ekran, PCIe Gen 4 NVMe SSD ve Nvidia GeForcee GTX 1650Ti ekran kartıyla öne çıkan en üst seviye dizüstü bilgisayarlar. Bu arada B serisi Summit cihazları, FHD ekran ve Intel Iris Xe ekran kartıyla daha sağlam.

Farklı yönlere esneyerek dizüstü bilgisayarı tablet, çadır veya tuvale dönüştürebilen bir ekrana sahip Summit E13 Flip modelinden bahsetmek gerek. MSI, Summit E13 Flip için herhangi bir teknik özellik paylaşmadı ancak Intel’in en yeni işlemcileri ile güçlendirildiği tahmin ediliyor.

MSI Prestige ve Modern Serisi

Prestige ve Modern serisinde MSI 11. Nesil Intel Core i7 işlemci ve Gümüş (Urban Silver), Beyaz (Pure White), Gri (Carbon Grey), Pembe (Rose Pink), Mavi (Blue Stone) ve Bej (Beige Mousse) dahil yeni renklerle güncellenen toplamda beş yeni dizüstü bilgisayar duyurdu.

Yeni Prestige 14 Evo, adından da anlaşılacağı üzere Intel Evo sertifikalı bir dizüstü bilgisayar. 11. Nesil işlemciye sahip, uzun ömürlü pil ömrü vadediyor ve ince-hafif form faktörüne sahip. Ayrıca Intel Iris Xe ekran kartı, 14 inç FHD ekran, 16GB LPDDR4x RAM, 1 NVMe Gen 4 SSD yuvası, parmak izi okuyucu, IR kamera ve Thunderbolt 4 portları mevcut.

Yeni MSI Modern 15 ve Modern 14 dizüstü bilgisayarların teknik özellikleri hemen hemen aynı ancak Nvidia GeForce MX450 ekran kartı, DDR4-3200 RAM ve IR yerine HD web kamera seçeneği de sunuluyor.

MSI Stealth 15M

MSI ayrıca 15 inç boyut kategorisinde dünyanın en ince dizüstü oyun bilgisayarını tasarladı. Yeni MSI Stealth 15M, alüminyum bir kasaya sahip ve yalnızca 15.95mm’lik etkileyici derecede inceliğe sahip. Ayrıca yalnızca 1.78kg ağırlığında; bu değer oyun dizüstü bilgisayarları için oldukça hafif.

MSI Steath 15M, 11. Nesil Intel işlemci, GeForcee RTX 2060/GTX 1660Ti ekran kartı, DDR4-3200 bellek, NVMe Gen 4 SSD yuvası, RGB arkadan aydınlatmalı oyun klavyesi ve Thunderbolt 4 portları ile donatılmış.

Yeni MSI dizüstü bilgisayarların hiçbirinin fiyatı hakkında bir bilgi yok. Ancak şirket Summit, Prestige ve Modern serisi dizüstü bilgisayarlarının tümünün Ekim 2020’den itibaren satışa çıkacağını doğruladı.