MSÜ ve e-YDS Sınavı Ertelendi: İşte Yeni Tarihler!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından milyonlarca öğrencinin eğitim-öğretim hayatı sekteye uğradı. Bu kapsamda depremzedelerin ve öğrencilerin zarar görmemesi için çalışmalar yürüten ÖSYM, bazı sınav tarihlerini öteledi.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre Milli Savunma Üniversitesi sınavı ve e-YDS İngilizce sınavı ileri bir tarihe ertelendi.

MSÜ Sınavı Ne Zaman?

Eski adıyla Harp Okulları, yeni adıyla Milli Savunma Üniversitesi giriş sınavı olan MSÜ sınavı, ÖSYM tarafından 2 Nisan tarihine ertelendi.

ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil yeterlilik sınavı YDS de ertelenen sınavlar arasında yer aldı. Buna göre e-YDS İngilizce, 4 Mart tarihinde yapılacak.