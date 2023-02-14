MSÜ ve e-YDS Sınavı Ertelendi: İşte Yeni Tarihler!
Milli Savunma Üniversitesi ve e-YDS İngilizce sınavı tarihleri değişti.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından milyonlarca öğrencinin eğitim-öğretim hayatı sekteye uğradı. Bu kapsamda depremzedelerin ve öğrencilerin zarar görmemesi için çalışmalar yürüten ÖSYM, bazı sınav tarihlerini öteledi.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre Milli Savunma Üniversitesi sınavı ve e-YDS İngilizce sınavı ileri bir tarihe ertelendi.
MSÜ Sınavı Ne Zaman?
Eski adıyla Harp Okulları, yeni adıyla Milli Savunma Üniversitesi giriş sınavı olan MSÜ sınavı, ÖSYM tarafından 2 Nisan tarihine ertelendi.
ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil yeterlilik sınavı YDS de ertelenen sınavlar arasında yer aldı. Buna göre e-YDS İngilizce, 4 Mart tarihinde yapılacak.
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