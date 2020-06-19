MSÜ Sınavında 400 Öğrenciye Koronavirüs Bulaştı İddiası

14 Haziran 2020 tarihinde yapılan MSÜ sınavında 400 öğrenciye koronavirüs bulaştığı iddia edildi. Geçmişte Dünya Sağlık Örgütü'nde (DSÖ) üst düzey yöneticilik yapan, Turgut Özal döneminde Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulunan Dr. Serdar Savaş, MSÜ sınavında 400 öğrenciye koronavirüs bulaştığını açıkladı.

MSÜ Sınavında 400 Öğrenciye Koronavirüs Bulaştı Mı?

Sputnik tarafından aktarılan habere göre, Dr. Serdar Savaş MSÜ sınavlarında resmi kayıtlara göre 400 öğrenciye hastalık bulaştığını söyledi. Savaş açıklamasının devamında şu cümlelere yer verdi:

"400 öğrencinin virüs kapması bunun 5 katı kadar insanın hasta olduğunu gösterir. Demek ki 2400 öğrenciyi şu anda biz hasta ettik. Bu 2.400 öğrenci de şu sırada bu hastalığı başkalarına da yayıyorlar. Bir 5.000 de buradan gelir."

Konu hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

YKS ve LGS'de Sokağa Çıkma Yasağı Olacak!

20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) günü, saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç Oldu?

18 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 184.031 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.882'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 755, toplam entübe hasta sayısının ise 311 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 156.022 olarak açıklandı.