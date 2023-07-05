SON DAKİKA: Tüm Otomobillerde MTV Oranı İki Katına Çıktı!

Önümüzdeki yıldan itibaren, yaşlarına ya da tescil durumlarına bakılmaksızın tüm otomobillere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) uygulanacak.

NTV'nin haberine göre bu karar, Şubat ayında meydana gelen yıkıcı depremlerin yol açtığı ve 100 milyar doları aşan büyük mali zararın ardından geldi.

Başlangıçta seçimlerden sonra geçici bir önlem olması beklenen MTV'nin iki katına çıkarılması, sadece memurlar için asgari ücreti 22.000 liraya yükseltmekle kalmayıp aynı zamanda ek vergi getiren kapsamlı yasa tasarısına dâhil edildi.

Bir Defaya Mahsus Tüm Otomobillere Ek MTV Getirildi

Yeni yasa kapsamında 2023 yılı için genel kurumlar vergisi oranı %20'den %25'e yükseltildi. Buna ek olarak, finansal kiralama, faktoring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları ve sigorta şirketleri gibi belirli sektörler %25'ten %30'a kadar daha yüksek bir kurumlar vergisi oranıyla karşı karşıya kalacak.

Torba kanun ayrıca akaryakıt ve doğalgazı kapsayan I sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) listesinde de bir değişiklik içeriyor. Bu değişiklik, maktu vergi tutarlarında altı aylık YİÜFE bazlı otomatik bir artışı öngörüyor.

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