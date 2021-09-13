Mu ve Delta Varyantlarının Belirtileri Açıklandı

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ederken Mu ve Delta varyantlarının belirtileri paylaşıldı. Peki, yüksek bulaşıcılık oranlarına sahip Delta ve Mu varyantlarının semptomları neler? Paylaşılan liste ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Mu ve Delta Varyantlarının Belirtileri Listesi

Koku kaybı veya değişikliği

Yüksek ateş

Olağandışı yorgunluk

Titreme

Tat kaybı ya da değişikliği

Devamlı öksürük

Baş ağrısı

Bilinçte bulanıklık

Boğaz ağrısı

Parmaklarda kızarıklık ve ağrı

Nefes darlığı

Deri döküntüsü

Ağız ya da dildeki değişiklikler

Göğüs ağrısı

Boğuk ses

Kas ağrısı

İştahsızlık

İshal

Burun akıntısı

Karın ağrısı

Hapşırma

Yaklaşık olarak 100 ülkede görülen yüksek bulaşıcılık oranına sahip Delta varyantı ve geçtiğimiz haftalarda Dünya Sağlık Örgütü tarafından duyurulan Mu varyantının semptomları belli oldu. Peki, salgın etkisini sürdürürken ortaya çıkan Mu ve Delta'nın semptomları neler?

Hürriyet'teki habere göre söz konusu varyantların belirtileri arasında koku kaybı veya değişikliği, yüksek ateş, olağandışı yorgunluk, titreme, tat kaybı ya da değişikliği, devamlı öksürük, baş ağrısı, bilinçte bulanıklık, boğaz ağrısı, parmaklarda kızarıklık ve ağrı, nefes darlığı, deri döküntüsü, ağız ya da dildeki değişiklikler, göğüs ağrısı, boğuk ses, kas ağrısı, iştahsızlık, ishal, burun akıntısı, karın ağrısı ve hapşırma yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından geçtiğimiz haftalarda Yayımlanan raporda söz konusu varyantın incelenmesi gereken varyantlar arasında olduğu ifade edilmişti. Mu varyantının koronavirüs aşılarına karşı daha dirençli olabilecek mutasyonlara sahip olabileceğini, bu sebepten ötürü varyantın daha ayrıntılı bir biçimde incelenmesi gerektiğinin altını çizmişti.

BioNTech Aşısı Delta Varyantına Karşı Ne Kadar Etkili?

İsrail İbrani Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma ile birlikte BioNTech aşısının Delta varyantına karşı ne kadar etkili olduğu ortaya çıktı. Gerçekleştirilen araştırmaya göre Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech ile Amerika Birleşik Devletleri merkezli Pfizer tarafından geliştirilen aşı, Delta varyantına karşı yüzde 70 oranında koruma sağlıyor.

İsrail'de daha önce yapılan araştırmalar, BioNTech ile Pfizer tarafından geliştirilen aşının diğer varyantlara karşı yüzde 95 oranında koruma sunduğunu gözler önüne sermişti.