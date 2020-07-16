Muğla'da Bulunan Kayalıklar Anadolu'daki Türk Tarihini Yeniden Yazacak

Geçtiğimiz yıl Muğla'da bir çoban tarafından keşfedilen kaya resimleri Anadolu'daki Türk tarihi hakkında araştırma konusu haline geldi. Keşfedilen kaya resimleri Türklerin Anadolu'ya 1071 Malazgirt Zaferi'nden önce geldiklerini kanıtlayabilir.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir çoban tarafından ortaya çıkarılan ve Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Gökçe'nin araştırma yaptığı kaya resimleri Anadolu'daki Türk tarihine yeni bir bakış kazandırıyor. Dr. Gökçe'nin yaptığı ön inceleme sonucunda bölge tarihi eser olarak değerlendirilecek.

Anadolu'daki Türk Tarihi Yeniden Yazılabilir

Başta Muğla üniversitesi olmak üzere bölgeden gelen araştırmacılarla kurulan 10 kişilik ekip kaya resimlerinin özellikleri, ebadı ve çizimler üzerinde ayrıntılı çalışma yürütecek. Kaya resimlerinin ilk incelemeler sonucunda Göktürkleri yansıttığını düşünen araştırmacılar, yaklaşık 2 yıl boyunca bölgede çalışma gerçekleştirecek.

Anadolu'daki Türk tarihinin Seydikemer'de yeniden yazılabileceğine vurgu yapan Doç. Dr. Mustafa Gökçe şunları kaydetti:

"Kaya resimlerinde dağ keçisi, atlı asker ve çeşitli hayvanlara ait figürler var. Ağustos ayında başlayacak çalışmalar ile bu resimlerin üzerinde daha detaylı bir çalışma yapacağız. Elde edilen veriler Anadolu'da ki Türk varlığına farklı bir ışık tutacak.

Eğer kaya resimlerinin 10. yüzyıldan önceki bir döneme ait olduğunu bilimsel olarak ispatlayabilirsek, bu Türklerin Anadolu'ya 1071 Malazgirt Zaferinden çok önce yerleştikleri anlamına gelecek."