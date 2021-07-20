Muharip İnsansız Uçak Sistemi Fotoğrafları İlk Kez Paylaşıldı

Muharip İnsansız Uçak Sistemi fotoğrafları, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yayımlandı. Baykar Savunma hesabı üzerinden paylaşılan görseller, Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin nasıl bir görünüme sahip olduğu hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Konuya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Muharip İnsansız Uçak Sistemi Fotoğrafları Yayımlandı

Baykar Savunma, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden bir video paylaşmıştı. Resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Bayram hediyesi yükleniyor. 20 Temmuz'u bekleyin" ifadelerine yer verilmişti.

Yapılan paylaşım, çok sayıda insanı heyecanlandırmıştı. Merakla beklenen gün geldi ve Baykar Savunma, yeni bir paylaşım yaptı. Şirket, 4 adet görsel paylaşarak "Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz. Milletimize ve tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bir Kurban Bayramı dileriz" ifadelerine yer verdi.

Baykar Savunma tarafından paylaşılan Muharip İnsansız Uçak Sistemi görsellerine aşağıda yer alan tweet üzerinden göz atabilirsiniz. Şirketin paylaştığı Muharip İnsansız Uçak Sistemi görüntüleri, sosyal medya platformunda yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı.

Selçuk Bayraktar, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Hedefimiz; Genç mühendis ve teknisyen kardeşlerimle geliştirdiğimiz MİUS prototipinin ilk uçuşunu Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştirmek. Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanarak teknolojide lider olmak" sözlerine yer verdi.

Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz.



Milletimize ve tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bir #KurbanBayramı dileriz.#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/pHi2uprOrV — BAYKAR (@Baykar_Savunma) July 20, 2021

Milli Uzay Programı'nda ilk SORS testi yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Şubat tarihinde duyurulan Milli Uzay Programı'na dair testler hız kesmeden devam ediyor. Milli Uzay Programı'nın kısa vadeli ilk hedefi, 2023'e kadar milli ve özgün teknolojileri kullanarak Ay'a uzay aracı ile iniş gerçekleştirmek.

Türk mühendisler, Ay'a gönderilecek olan roketin yeni bir testini daha başarı ile tamamladı. Ay'a gönderilecek insansız uzay aracında kullanılması hedeflenen ve hibrit motor teknolojisine sahip olmasıyla oldukça merak uyandıran Sonda Roket Sisteminin (SORS) uçuşlu testleri sorunsuz bir şekilde gerçekleşti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konu ile ilgili yaptğı açıklamada, "Milli Uzay Programı kapsamında Ay’a göndereceğimiz insansız uzay aracında kullanılacak hibrit motor teknolojisi ile geliştirilen Sonda Roket Sisteminin uçuşlu testini Sinop’ta başarıyla tamamladık" ifadelerine yer verdi.