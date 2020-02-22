Mühendis Youtuber, 200 Km Hızında Oyun Kartı Atan Silah Geliştirdi!

Pratik Mühendis kanalının video içerik üreticisi olan Emiel Noorlander, 200 km/s hızında oyun kartı fırlatan bir silah geliştirdi.

Türkiye'de de olduğu gibi tüm dünyada farklı içerik üreten Youtuber'lar mevcut. Bazı kişiler tıpkı Emiel gibi basit veya komplike sistemleri tanıtarak Youtube'a içerik üretiyor. Pratik Mühendis adında bir kanalı olan genç Youtuber mühendislik hünerlerini kullanarak bir silah tasarladı.

Günlük hayatı iyileştirmeyi ve yenilikçi nesneler yaratmayı seven bir kişi olan Emiel, oldukça orijinal bir makine için kafa yordu. Daha öncesinde buna benzer bir tasarım yapan NASA mühendisi Mark Rober'dan esinlenen Emiel Noorlander, el tipi silah tarzında eğlenceli bir alet ortaya koydu.

Youtube'a attığı videoda bu makineyi nasıl yaptığını anlatan Youtuber, çift motor kullanan bu silahı tıpkı bir makineli tüfek gibi tasarlamış. Bir tekerlek sayesinde kart destesindeki kartları hızla fırlatan bu makine, bir kartı ortalama 200 km/s hızında atıyor.

Sadece bir pil ile çalıştığını söyleyen Emiel, bu aletin tam gücünün sadece %60'ını kullandığını ifade ediyor. Yani silahın çift motoru aslında daha yüksek güçlere imkan sağlıyor. Ancak bu tehlikeli bir işlem olduğu için Emiel bu hızın yeterli olacağını öngörmüş.

Youtuber'ın yaptığı bu makine bir takdiri hak ediyor. Türk Youtuber'lardan da böyle tasarımlar görmek mümkün. Umarız gelecekte daha faydalı bir iş için bu tarz çalışmalar yapmaya devam ederler.