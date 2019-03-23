Muhtar Kurşunlanan Evler için PUBG'yi Suçladı!

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Lale Mahallesi’ndeki 10 farklı ev ve bir otomobil, yaklaşık bir aydır farklı zamanlarda ateşlenen kurşunların hedefi oldu. Muhtar Sumru Benligül, kurşunlama olaylarının PUBG'ye özenmeyle alakalı olabileceğini açıkladı.

Gürçeşme semti son bir aydır çeşitli tarihlerde ateşlenen silahlardan çıkan kurşunların hedefi oldu. Mahalle sakinleri, korktuklarını ve gönül rahatlığıyla dışarıya çıkamadıklarını söylemekte. Polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Evine kurşun isabet eden mahalle sakinlerinden Saadettin Uysal, "Evimizden dışarıya çıkmaya korkar olduk. Hiçbir mahalleli çoluğunu çocuğunu dışarıya çıkarmıyor. Bu mahallede çocuk sesi eksik olmazken, şimdi kurşun isabet edecek diye kimse dışarı çıkmıyor. İlla birisi öldükten sonra mı bulunacak bu silahları ateşleyenler. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?" dedi.

Olayların PUBG ile Bağlantısı Olabilir!

Mahallenin Muhtarı Sumru Benligül, konuyla ilgili ilginç bir açıklamada bulundu. Mahallede her yaştan insanın PUBG isimli oyunu oynadığını ve bunun bir çılgınlık derecesinde olduğunu belirteren Benligül, "Ben, kurşunlama olaylarının bununla alakalı olabileceğini düşünüyorum. Bu oyuna özenmeyle alakalı bir durum olabilir. Polis araştırıyor ama henüz bir sonuç elde edebilmiş değiliz. Önümüz yaz, bu mahallede insanlar yazın hep dışarıda olurlar. Eğer bu şekilde devam ederse, birisi vurulabilir. Bir an önce bu olayların faillerinin bulunmasını istiyoruz" dedi.

Sizler yaşananlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce olaylar PUBG yüzünden mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!