Cumhurbaşkanı Müjdeyi Açıkladı: Karadeniz'de Doğalgaz Keşfedildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde yaptığı konuşmada, cuma günü bir müjde vereceklerini belirtmişti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde müjdeyi açıkladı. Karadeniz'de Doğalgaz Keşfedildi! İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama.

Müjde Açıklandı: Karadeniz'de Doğalgaz Keşfedildi!

Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Ülkemiz bakımdan tarihi öneme sahip müjdeyi paylaşmak üzere sizlerle bir aradayız. Enerji kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında milli bağımsızlığın tesisinde de büyük öneme sahiptir. Türkiye tarihin en büyük keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metroküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda.

Kuyudan elde edilen veriler, aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Yıllaca enerjide maddi ve manevi sıkıntılar çekmiş bir ülke olarak geleceğe daha güvenle bakacağımıza inanıyorum. Şimdi tespit kuyuları açacağız. İnşaat ve yapı işlerine geçeceğiz. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Bakımda olan Kanuni’nin de faaliyete girmesi ile Akdeniz’deki çalışmalara hız vereceğiz. Her arayan bulamaz, ama bulanlar arayanlardır. Sakarya Gaz Sahası ile bismillah dedik. Allah’ın izni ile devamı da gelecektir."

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