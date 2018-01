Müjde, Yeni Dragon Age Oyunu Geliştiriliyor!

RPG oyunlarının ustası BioWare, son oyunu Mass Effect Andromeda ile beklenileni verememiş olsa da geçtiğimiz E3 etkinliğinde duyurduğu Anthem projesiyle tekrar heyecanımızı yükseltmişti. Şimdi ise firmanın yeni bir Dragon Age oyunu üzerinde çalıştığı bilgisi de paylaşıldı.

Dragon Age serisi, BioWare'in en önemli oyun serilerinden bir tanesi. Serinin ilk oyunu büyük beğeni kazanırken, 2. oyun o kadar başarılı olamamıştı; fakat serinin 3. oyunu olan Dragon Age Inquisition tam bir başyapıttı. 2014 yılında çıkan Dragon Age Inquisition, açık dünya tabanlı RPG oyunlarını seven oyuncular için kaçırılmaması gereken bir yapımdı. Oyunun çıkışının ardından 4 sene geçtikten sonra nihayet yeni Dragon Age oyununun geliştirildiği kesinlik kazandı.

Yeni Dragon Age oyununun duyurusu bizzat oyunun başındaki isim olan Mark Darrah tarafından yapıldı. Mark Darrah, paylaşıtğı bir Twitter mesajında BioWare'in Anthem ile birlikte yeni Dragon Age oyunu üzerinde çalıştığını da açıklıyor:

Halfway through my trip to Barcelona!

I’m here showing Anthem internally to EA. I am EP of BOTH DA and Anthem working with @Bio_Warner as Game Director

Anthem’s up next but there are people hard at work on both franchises and I look forward to sharing more in the future