  1. Tamindir
  2. haber
  3. Oyun
  4. Müjde, Yeni Tomb Raider Oyunu Geliştiriliyor!

Müjde, Yeni Tomb Raider Oyunu Geliştiriliyor!

Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk Oyun
YORUM YAZ

Son Tomb Raider oyunu Rise of the Tomb Raider geçtiğimiz senenin Şubat ayında çıkış yapmıştı. Yani neredeyse 2 senedir yeni bir Tomb Raider oyunu çıkmadı.

Aradan geçen uzun zaman içinde Lara Croft'un yeni maceralarının ne olacağı konusunda çeşitli söylentiler ortaya çıkmıştı. Bu söylentilerde yeni Tomb Raider oyununun adının Shadow of the Tomb Raider olabileceği iddia edilmişti. Şimdilik bu iddiayı cebimize koyalım ve Square Enix'in yaptığı resmi duyuruya göz atalım:

Tomb Raider'ın resmi Twitter hesabından "hayranlarımıza bir mesaj" başlığıyla paylaşılan iletide yeni bir Tomb Raider oyununun geliştirildiği, bu oyun için yeni bir yaklaşım izleneceği, resmi tanıtım ve oyunu oynayabilmek için çok beklememizin gerekmediği, 2018'de büyük bir etkinlikte oyunun tanıtılacağı duyuruluyor. Buraya kadar her şey normal görünüyor. Fakat bu mesajdaki her cümlenin başındaki harfi ayıklarsak ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor:

S-H-A-D-O-W

Akrostiş yöntemine başvurarak Twitter paylaşımına ilginç bir mesaj gizleyen Square Enix, yeni oyunun adının büyük ihtimalle daha önceden söylentileri ortaya çıkan Shadow of the Tomb Raider olabileceğinin ipucunu verdi. Square Enix, yeni Tomb Raider oyunu için maalesef başka bir detay paylaşmadı, oyun ile ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

Tamindir'in Seçtiği 2017'nin En İyi PC Oyunları OYUN Tamindir'in Seçtiği 2017'nin En İyi PC Oyunları
08:00 Death Stranding'in "Ne İzledim Ulan Ben?" Dedirten Dünya Prömiyeri
OYUN Death Stranding'in "Ne İzledim Ulan Ben?" Dedirten Dünya Prömiyeri
PUBG Çıkış Tarihi Belli Oldu, Çöl Haritasının Videosu Paylaşıldı OYUN PUBG Çıkış Tarihi Belli Oldu, Çöl Haritasının Videosu Paylaşıldı

 

ETİKETLER: tomb raider lara croft rise of the tomb raider Shadow of the Tomb Raider

YORUMLAR