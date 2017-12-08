Müjde, Yeni Tomb Raider Oyunu Geliştiriliyor!

Son Tomb Raider oyunu Rise of the Tomb Raider geçtiğimiz senenin Şubat ayında çıkış yapmıştı. Yani neredeyse 2 senedir yeni bir Tomb Raider oyunu çıkmadı.

Aradan geçen uzun zaman içinde Lara Croft'un yeni maceralarının ne olacağı konusunda çeşitli söylentiler ortaya çıkmıştı. Bu söylentilerde yeni Tomb Raider oyununun adının Shadow of the Tomb Raider olabileceği iddia edilmişti. Şimdilik bu iddiayı cebimize koyalım ve Square Enix'in yaptığı resmi duyuruya göz atalım:

A message to our fans! pic.twitter.com/HlDYsUtZMs — Tomb Raider (@tombraider) 7 Aralık 2017

Tomb Raider'ın resmi Twitter hesabından "hayranlarımıza bir mesaj" başlığıyla paylaşılan iletide yeni bir Tomb Raider oyununun geliştirildiği, bu oyun için yeni bir yaklaşım izleneceği, resmi tanıtım ve oyunu oynayabilmek için çok beklememizin gerekmediği, 2018'de büyük bir etkinlikte oyunun tanıtılacağı duyuruluyor. Buraya kadar her şey normal görünüyor. Fakat bu mesajdaki her cümlenin başındaki harfi ayıklarsak ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor:

S-H-A-D-O-W

Akrostiş yöntemine başvurarak Twitter paylaşımına ilginç bir mesaj gizleyen Square Enix, yeni oyunun adının büyük ihtimalle daha önceden söylentileri ortaya çıkan Shadow of the Tomb Raider olabileceğinin ipucunu verdi. Square Enix, yeni Tomb Raider oyunu için maalesef başka bir detay paylaşmadı, oyun ile ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.