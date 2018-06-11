Mükemmel Grafiklere Sahip Forza Horizon 4 Duyuruldu!

En iyi yarış serisi Forza Horizon'un yeni üyesi Microsoft E3 2018 konferasında tanıtıldı! Yeni oyun yine olağanüstü duruyor!

Xbox serisinin en dikkat çeken yapımlarından birisi olan Forza Horizon serisinin yeni elemanı Forza Horizon 4 tanıtıldı! Oyunun tanıtım videosunu izlerken adeta içim eridi. Yayınladıkları videoyu kaç kere izlediğimi bile hatırlamıyorum.

Oyunun grafiklerine hayran kalmamak elde değil.Gerçek hayattan bile daha gerçekçi grafikler oluşturulmuş. Araçların motor sesleri, dokuları, sarsılmaları; her şeyi mükemmel gözüküyor. Şimdiden yılın en iyi yarış oyunu olduğu aşikar.

Forza Horizon 4'de toplamda 450 araç bulunacak. Bu araçları toplayarak modifiye edip İngiltere yollarına düşeceğiz. Açık dünya olarak çıkış yapacak olan Forza Horizon 4'de hava şartları sürekli olarak değişiklik gösterecek.

Forza Horizon 4 Xbox One ve Windows 10 için 2 Ekim'de çıkış yapacak. Oyunun Ultimate Edition sürümünü ön sipariş veren oyuncular diğer kullanıcılardan 4 dün önce oyuna erişebilecekler. Ayrıca iki genişleme paketi, Car Pass ve VIP üyelik hakkı gibi çeşitli ödüllere sahip olacaklar.