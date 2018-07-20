Mükemmel Şekilde Korunmuş 99 Milyon Yıllık Yılan Fosili Bulundu

Myanmar’da çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, kehribar taşı içerisinde neredeyse hiç bozulmadan günümüze kadar ulaşan yavru yılan buldular. Kehribar taşı içindeki 99 milyon yıllık yavru yılan ise görenleri şaşırtmayı başardı.

(Yılan fosilinin üç boyutlu taraması)

Dünya üzerinde hâlihazırda 2 bin 900’den fazla yılan türü bulunurken, yılanlar Antarktika haricindeki bütün kıtalarda yaşayabiliyorlar. İnsanlar tarafından çok da sevilmeyen bu ayaksız sürüngen türünün Kretase döneminde ortaya çıktıkları düşünülürken, yaklaşık 100 milyon yıldır Dünya üzerinde bulundukları tahmin ediliyor. Myanmar’da yapılan olağanüstü keşifteyse bir kehribar taşı içinde 99 milyon yıllık yavru yılan bulundu.

99 milyon yıllık fosilin bulunmasından önce Myanmar’ın Angbamo bölgesinde bir başka yılan fosili daha bulunmuştu. Bulunan ilk fosil de yine kehribar taşı içine sıkışmış ve günümüze kadar bozulmadan korunmuştu. 99 milyon yıl yaşında olan yeni fosilin çok daha iyi korunduğu söylenirken, böylesine yaşlı bir fosilin üzerinde hala deri parçaları ve buna benzer detayların yer aldığı dile getirildi.

Geç Kretase dönemine ait olan yılan fosilinin yılanların evrimine önemli katkı yapacağı ve yılan türünün ilk örneklerinden bir tanesinden olmasından ötürü, bilim insanlarının yaptığı araştırmalara önemli katkı yaptığı ifade edildi. Alberta Üniversitesinden Profesör Michael Caldwell, 99 milyon öncesine ait fosilin şu ana kadar dünyada bulunan en eski yavru yılan fosili olduğunu ve Kretase döneminde Myanmar ormanlarında yaşadığının tahmin edildiği vurguladı. Caldwell, şafak yılanı türüne ait olduğu anlaşılan fosilin, koruyucu özelliğe sahip ağaç özü kehribar ile kaplanmış şekilde bulunduğunu bildirdi.

(Fosilin tahmini görüntüsü)