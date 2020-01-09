Mürekkep Balığına 3D Film İzlettiler! İlginç Sonuçlar Ortaya Çıktı

Yapılan yeni bir çalışmada mürekkep balıklarına 3D gözlük ile film izletildi. Mürekkep balıkları, izledikleri filmde gerçekten okyanusta gördükleri şeyleri filmlerde görünce gerçekmiş gibi tepki vererek, araştırmacıları şaşırttılar.

Minnesota Üniversitesinde çevrebilim ve evrimsel biyoloji konularında çalışan, makalenin başyazarı Prof.Dr. Trevor Wardill, CNN'e konu hakkında bilgi verdi. İlk olarak mürekkep balığının derisine, hayvana zarar vermeyecek bir cırtcırt yerleştirdiklerini ve gözlüğü bunun üzerine koyduklarını aktaran Wardill, 3D gözlük ile film izleyen hayvanın derinlik algısını ve olaylara tepkisini ölçmeye çalıştıklarını aktardı.

3D gözlük ile dolaşan mürekkep balığının akvaryumunun karşısına ise ekran koyuldu. Ekranda mürekkep balıklarının en sevdiği yiyecek olan karideslerin 3D videolarını koyan bilim insanları, hemen ardından balığın hareketlerini gözlemlemeye başladı.

Ekranda karidesleri gören mürekkep balığı ise hiç olmadık bir tepki vererek, onlara vahşi doğada yaptığı gibi saldırarak, avlamaya çalıştı.

Çalışmayı genişletmek isteyen Wardill ve ekibi yazı Massachusetts, Woods Hole'daki Deniz Biyolojik Laboratuvarı'nda geçirdi. Orada, 11 farklı Avrupa mürekkep balığı veya Sepia officinalis'in tanktayken filmlere nasıl tepki verdiğini ayrı ayrı test ettiler.

Araştırmanın ikinci aşamasında ise mürekkep balıklarının nasıl gördüklerine dair kimi bilgiler elde edildi. Bilim insanları, balığın verdiği tepkileri bir araya getirerek, mürekkep balıklarının gözlerinin neredeyse modern kameralara benzediğini gördüler.

Yapılan bilimsel araştırmanın ortaya çıkardığı yeni bilgi ise mürekkep balığının derinlik algısına sahip olduğu ve filmlerde ya da gerçekte gördüklerini derinlikli algılayabilmeleri oldu.