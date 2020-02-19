Mürekkep Balıkları Akşam Yemeği Güzelse Gün İçinde Daha Az Yemek Yiyor!

Cambridge Üniversitesi bünyesinde yapılan araştırmada mürekkep balığı ile ilgili bazı şaşırtıcı detaylar ortaya çıktı. İşte araştırmaya ait merak edilen detaylar!

"Teşekkürler, yedim de geldim."

Akşam Yemeği Güzelse Onu Bekliyor

Söz konusu şey gün içi yemek düzeni olduğunda mürekkep balıkları oldukça keskin bilişsel yetenekler ile öne çıkıyor gibi gözüküyor.

İngiliz araştırmacılar tarafından yapılan araştırmaya göre mürekkep balıkları, eğer akşam yemeğinde en sevdikleri besin olan karides yiyeceklerini düşünüyorsa gün içerisinde daha az yengeç yiyorlar. Deneyler sırasında mürekkep balığının akşam yemeğinde karides olup olmadığını anlayabilecek seviyede eğitilmesi yalnızca birkaç gün sürdü.

Araştırmacılar her akşam karides sağladığında mürekkep balığı gün boyunca yediği şeyler hakkında daha seçici bir hale geldi. Buna karşın o akşam karides sağlanacağına yönelik şüpheleri bulunduğunda gün içinde daha fazla yengeç yedikleri gözlemlendi.

Yani değişen koşullar içerisinde yem arama stratejilerinde aktif değişiklikler yaptılar.

Konu hakkında yapan Pauline Billard, "Bu çok karmaşık bir davranış ve karmaşık bir beyni olduğu için mümkün hale geliyor." dedi.

Emin Miyiz?

Araştırmacılar söz konusu deneye başlamadan önce 29 adet mürekkep balığını test ortamına aldı ve beş gün boyunca yengeç ve karidesleri eşit uzaklıkta konumlandırdı. Bunun amacı öncelikli tercihlerinin ne olduğu algılamaktı. Bu sırada hepsinin her defasında karides tercih ettiği gözlemlendi.

Mürekkep balıkları büyük ve karmaşık bir merkezi sinir sistemine sahip ve bu da öğrenme düzeylerinin iyileşmesine yol açıyor. Geçmişten gelen olayları hatırlayabilirler ve bu bilgiyi geleceğe yönelik hareketleri ayarlamak için kullanabilirler.