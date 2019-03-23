Muş'ta 11 Milyon Yıllık Fosil Bulundu

Muş'ta yapılan arazi araştırmaları sırasında yaklaşık 11 milyon yıl öncesine ait fosiller tespit edildi. Karların erimesi ile birlikte ortaya çıkan fosilleri gören vatandaşlar, durumu Muş Alparslan Üniversitesi'ne (MŞÜ) bildirdi.

Muş'un Varto ilçesine 10 kilometre mesafedeki Yedikavak bölgesinde bulunan fosiller, MŞÜ Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Öğretim Üyesi Jeomorfolog Dr. İskender Dölek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürü Ertan Öncel tarafından incelendi. Araştırma sonucunda bölgede bulunan fosillerin şimdiki Muş Ovası ile Van'a kadar uzanan bölgeyi kapatan Acısu Gölü'ne ait olduğunu tespit eden araştırma ekibi, aldıkları örnekler üzerinde yaptıkları incelemeler sonucu fosillerin yaklaşık 11 milyon yıllık olduğunu belirledi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile yürüttükleri tabiat varlıklarının envanter çalışmaları kapsamında bölgeyi incelediklerini anlatan İskender Dölek, açıklamasında şu sözlere yer verdi; "Varto ilçesine yaklaşık 10 kilometrelik bir mesafede, karların erimesiyle ortaya çıkan deniz canlılarına ait fosiller bulduk. Yaptığımız karbon testleri ve paleontolojik yaş tayin metotlarıyla fosillerin yaklaşık 11 milyon yıl öncesine ait olduğunu belirledik. Orta Miyosen olarak ifade edeceğimiz jeolojik dönem içerisinde oluşmuş veya bugünkü Muş Ovası ile Van'a kadar uzanan bölgeyi kapatan Acısu Gölü'ne ait ekolojik şartlarda var olmuş canlı topluluklarına ait fosiller. Deniz mesafesinden yaklaşık bin 650 metre yüksekteyiz. Anadolu'nun jeolojik tarihi için önemli olduğunu düşünüyoruz."

Bölgenin Korunması için Çalışmalar Yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürü Ertan Öncel, "Muş sınırları içerisinde pek çok jeosit alan ve fosiller bulunmaktadır. Burasının kesin korunacak alan olarak ilan edilmesi için gerekli çalışmalarımızı yapacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü'ne bilimsel araştırma raporu sunacağız. Ön incelemelerin ardından buranın korunacak alan ilan edilmesini planlıyoruz." dedi.