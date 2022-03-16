Mushkin Yeni Vortex Serisi SSD'lerini Piyasaya Sürdü

Mushkin bugün yeni Redline Vortex Serisi yüksek performanslı PCIe 4.0 NVMe SSD'lerinin piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

Mushkin pek herkesin bildiği bir marka olmayabilir ancak deneyimli bir bilgisayar kullanıcıysanız daha önce çok kez duymuş olabilirsiniz. Daha çok RAM'leriyle ön plana çıkan marka, aldığı olumlu eleştirilerle ön plana çıkıyor.

Mushkin Redline Vortex SSD Özellikleri ve Fiyatı

Ancak bu sefer yeni SSD'leri ile gündemdeler. Bu yeni sürücüleri, kendilerini soğuk tutmak için bir karbon nano ısı dağıtımına sahip ve 7.415 MB/s'ye kadar okuma ve 6.800 MB/s'ye kadar yazma hızına ulaşabiliyor. Dynamic SLC Önbelleğe Alma ve DRAM Önbellek ile birlikte Redline Vortex sürücüleri performans için tasarlanmış ve bu da onu özellikle içerik oluşturucular, oyuncular ve profesyoneller için faydalı hâle getiriyor.

SSD, Innogrit'in IG5236 serisi (Rainier) denetleyicisi tarafından desteklenme ve PCIe 4.0 arayüzü, geleneksel sürücülerden 10 kata kadar daha fazla performans sunuyor. Vortex ayrıca 5 yıllık sınırlı garanti ile desteklenmekte.

512 GB, 1 TB ve 2 TB kapasitelerde mevcut ve Amazon.com'da ve diğer satış noktalarında kısa zaman içerisinde satışa sunulacak. 512 GB'lık sürümünün fiyatlandırması 77,99$'dan başlıyor.