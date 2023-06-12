Yerli Dijital Müzik Platformu Musixen Büyümesini Sürdürüyor

Dijital müzik platformları son yıllarda inanılmaz derecede popüler hâle geldi ve sanatçılara, müzisyenlere ve mekanlara çevrimiçi uygulamalar aracılığıyla kullanıcılarla bağlantı kurmaları için bir platform sağladı. Spotify, YouTube Music ve Apple Music küresel pazarı domine ederken, Türkiye'de lider olan Musixen canlı müziğe odaklanmasıyla öne çıkıyor.

Nisan 2023'te Fizy ile güçlerini birleştiren Musixen, eğlence sektörünün süper uygulaması olma yolunda cesur bir adım attı. Uluslararası yarışmalardan aldığı ödüller ve tanınırlığı ile Musixen, dünyanın dört bir yanından müzisyenleri ve canlı müzik içeriğine ilgi duyan kullanıcıları bir araya getiren bir sanatçı pazaryeri oluşturmayı hedefliyor.

Platform üç yıl içinde 1,7 milyon kez indirildi ve 320.000'den fazla aktif kullanıcı, 15.000 kayıtlı sanatçı ve 200.000'den fazla canlı yayına ulaştı.

Musixen ileriye dönük olarak 2025 yılında Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarına açılmayı planlıyor. Platformun başarısı, 2021'de popüler Azerbaycanlı sanatçıları dâhil etmesi ve 2022'de Nijeryalı müzisyenler için deneme yayınları yapmasıyla başladı ve bu da 1.000'den fazla müzisyen başvurusuyla sonuçlandı.

Musixen Dünya'ya Açılıyor

Musixen, 2023 yılı sonuna kadar Afrika ve Latin Amerika'da genişlemeyi, 2024 yılında ise Güneybatı Asya ve Körfez ülkelerine odaklanmayı hedefliyor.

Musixen Kurucusu ve CEO'su Çağrı Bozay, müzik ve eğlence sektörünün canlı durumunu vurgulayarak, platformun son dönemde yaşanan zorlukların neden olduğu yaraları sarma konusundaki kararlılığını dile getirdi. Bozay, açık hava etkinlikleri ve daha interaktif canlı yayın içerikleriyle sektörde önümüzdeki dönemde temponun artacağının altını çizdi.

Musixen, gelişmiş bir deneyim için yapay zekâ tabanlı teknolojileri de canlı yayınlara dahil etmeyi planlıyor. Platform ayrıca sanatçılar için gelir paylaşım modellerine öncülük ediyor ve platform kazançlarına ek olarak performanslar aracılığıyla gelir fırsatları sağlamayı hedefliyor.

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