Musixen ve Fizy Arasında İş Birliği Gerçekleştirildi

Dünya genelindeki müzik pazarının önemli bir gelir kaynağı olan stream müzik, tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle giderek daha fazla popülerlik kazanıyor. 2021 yılında 29,45 milyar dolar değerinde olan küresel stream müzik pazarının, 2030 yılına kadar %14,7'lik bir bileşik yıllık büyüme oranıyla büyümesi bekleniyor. Pazarın büyümesine katkıda bulunmak amacıyla, Türkiye'deki önde gelen dijital müzik platformları Musixen ve fizy arasında bir iş birliği gerçekleştirildi.

Milyonlarca yerli ve yabancı şarkı kapasitesi, her moda uygun müzik, yüksek ses kalitesi, kullanıcı dostu yapı ve sade tasarım gibi nitelikleriyle bilinen iki müzik devi, markalar arası iş birliği kapsamında kullanıcılar, müzisyenler, yayınlar ve platformlar arası etkileşimi artırmaya yönelik çalışmalar yapacaklar. İki platform arasındaki iş birliği, organik kitle iletişimi yaratmaya yönelik cesur ve yenilikçi bir adım olarak öne çıkıyor.

Musixen, 2020 yılında sektöre adım attı. Hâlihazırda 320 bin aktif kullanıcısı, 14 bin kayıtlı sanatçısı, 1,6 milyon indirilme sayısı ve toplamda 120 binden fazla yayını bulunuyor. Platformun günlük yayın ortalaması 205 saatken, müzisyenler tarafından icra edilen şarkı sayısı yaklaşık 1,2 milyon. Globalleşme açılımıyla 2023 sonuna kadar Afrika ve Latin Amerika, 2024 yılında Güneybatı Asya ve Körfez ülkeleri, 2025 yılında da Kuzey Amerika ve Avrupa’ya odaklanmayı planlıyor.

Musixen ve fizy İş Birliği Müzik Pazarını Büyütecek

2022 yılında 650 bin yeni kullanıcı kazanarak toplamda 1,6 milyon kullanıcıya ulaşan Musixen, içinde bulunduğumuz yıl 130 bin yeni üye kazandı ve 8 bin yeni müzisyen başvurusu aldı. 4 milyon kullanıcıya ve 50 binden fazla müzisyene ulaşmayı hedefleyen Musixen, yarattığı kaliteli içerik ve nitelikli etkileşim ortamıyla Türkiye'nin adını global devler arasına yazdırmaya hazır.

fizy ise Türkiye merkezli bir müzik veri akışı ve dijital müzik platformu. İnternetten müzik dinlemenin yaygınlaşmaya başladığı ilk yıllarda kurulan fizy, basit kullanımı ve sade tasarımı sayesinde kısa sürede ilgi topladı. Milyonlarca yerli ve yabancı müzik arşivi ve zengin podcast içerikleriyle fizy uygulaması üzerinden günümüzde milyonlarca şarkıya ulaşmak mümkün. AI teknolojisi ile kullanıcıyı tanımak, ortamda çalan şarkıyı bulmak, moduna göre şarkılar önermek, çevrimdışı dinleme özelliğine sahip olmak gibi niteliklerle de öne çıkan fizy’nin limitli versiyonu dünyanın her yerinden indirilebilir olmakla birlikte, Türkiye, Almanya, Ukrayna, Belarus ve KKTC’de ücretli ve ücretsiz üyelik modelleri ile kullanıcıların erişimine açık.

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