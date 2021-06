Elon Musk, Bitcoin ile Tesla Alma Seçeneği İçin Şartını Söyledi

Son günlerde sosyal medya gündeminin ortasında yer alan Elon Musk, Bitcoin ile Tesla alma seçeneğinin yeniden getirilmesi için karşılanmasını istediği şartın ne olduğunu açıkladı. Musk, şartını açıklarken kendisine yönelik yapılan eleştirilere de yanıt verdi.

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olarak bilinen Tesla CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Bitcoin'in kripto para madenciliği için yenilenebilir enerji yöntemlerini benimsemesi durumunda elektrikli otomobil üreticisinin Bitcoin ile ödeme seçeneğinin yeniden kabul edileceğini söyledi.

Musk'ın yanıt verdiği tweet, Sygnia CEO'su Magda Wierzycka'nın Elon Musk hakkında yaptığı bir eleştiri vardı. Bu eleştiride Bitcoin'in kitleler üzerinde etkisi olan bir kişi tarafından hedefe alındığı belirtilerek Musk'a işaret edilmişti.

Musk, bu tweete şu şekilde cevap verdi:

This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market.



When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions.