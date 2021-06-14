Elon Musk, Bitcoin ile Tesla Alma Seçeneği İçin Şartını Söyledi

Son günlerde sosyal medya gündeminin ortasında yer alan Elon Musk, Bitcoin ile Tesla alma seçeneğinin yeniden getirilmesi için karşılanmasını istediği şartın ne olduğunu açıkladı. Musk, şartını açıklarken kendisine yönelik yapılan eleştirilere de yanıt verdi.

Bitcoin ile Tesla Alma Seçeneği İçin Musk'ın Şartı Ne?

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olarak bilinen Tesla CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Bitcoin'in kripto para madenciliği için yenilenebilir enerji yöntemlerini benimsemesi durumunda elektrikli otomobil üreticisinin Bitcoin ile ödeme seçeneğinin yeniden kabul edileceğini söyledi.

Musk'ın yanıt verdiği tweet, Sygnia CEO'su Magda Wierzycka'nın Elon Musk hakkında yaptığı bir eleştiri vardı. Bu eleştiride Bitcoin'in kitleler üzerinde etkisi olan bir kişi tarafından hedefe alındığı belirtilerek Musk'a işaret edilmişti.

Musk, bu tweete şu şekilde cevap verdi:

"Bu yanlış. Tesla, Bitcoin'in piyasada herhangi bir dalgalanma yaratmadan dönüştürülebileceğini göstermek için varlığının yalnızca %10'unu sattı. Tesla, iyi bir gelecek için gerekli olan %50 temiz enerji kullanımına başlanması ile Bitcoin ile ödeme seçeneğine izin vermeye devam edecek."

This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market.



When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions. — Elon Musk (@elonmusk) June 13, 2021

Elon Musk'ın Tutarlılığı Devam Ediyor

Musk, geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada yer verdiği çevre dostu olmayan madencilik ile ilgili sorunu bir kez daha yineledi. Musk, ilk olarak geçtiğimiz ay Ark Invest'ın araştırma müdürü olan Brett Winton'un yenilenebilir enerjinin benimsenmesini teşvik ettiği bir tweete yanıt vermişti.

Musk, tweete verdiği yanıtta o zamandan bu yana düşüşte olan Bitcoin'in nasıl yeniden yükseleceğini paylaşmıştı. Musk, yatırım şirketinin araştırma müdürünün Bitcoin madenciliğinin fosil yakıt tüketiminden daha çevre dostu bir teknoloji kullanılmasının gerekliliğine dikkat çektiği tweetine verdiği yanıtta şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bunun zaman içerisinde yapılabileceğinde hemfikirim ancak son zamanlarda aşırı enerji kullanımında meydana gelen artış yenilenebilir enerjilerle bu kadar hızlı gerçekleştirilemezdi."

Musk, bu tweetinde Bitcoin madenciliğinde kullanılan enerjinin orta büyüklükte ülkelerin kullandığı enerji limitinin üstüne çıktığına de değinmişti.

Cambridge Üniversitesinin araştırmasına göre Bitcoin senede yaklaşık 121 TWh (terawatt saat) kullanıyor. Bu enerji kullanımını kıyaslayacak olursak bankacılıkta 263,72 TWh tüketilirken altın madenciliğinde 240,61 TWh tüketiliyor. Bu diğer iki alan Bitcoin madenciliğinden iki kat daha fazla enerji kullanıyor.

Musk, kripto para madenciliğinde kullanılması gereken ideal enerji limitini soran bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıtta ideal oranın 0,1 kWh olması gerektiğini söylemişti.