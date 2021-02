Elon Musk Dogecoin'lerini satanlara ödeme yapacak. Yapılan analizlere göre sadece 20 kişi, pazardaki tüm Dogecoin'in yarısından fazlasına sahip. Peki ya Musk neden Dogecoin'e karşı hamleye geçti? İşte detaylar.

Elon Musk tarafından büyük destek gören Dogecoin sert düşüşle karşı karşıya. Büyük miktarda Dogecoin'e sahip yatırımcılara tam destek vereceğini söyleyen Musk, Dogecoin hesaplarını iptal edenlere gerçek para yardımı yapacağını açıkladı.

SpaceX ve Tesla CEO'su, büyük miktarda Dogecoin sahibi olan "kripto balinalarını" eleştiren birkaç tweet attı. Daha önce "insanların kripto para birimi" olan Dogecoin'i Mars'ın resmi para birimi haline gelebileceğini öne süren Musk, "büyük sahipler, Dogecoin'in ana para birim haline gelmesinin önünde duran tek şey." demişti.

Elon Musk artık bu düşüncesinden vazgeçmiş gibi duruyor. Büyük Dogecoin sahiplerine destek sağlayacağını açıklayan Musk, Dogecoin'e karşı cephe almış olabilir. "Hesaplarını iptal ederlerse tam anlamıyla gerçek dolar ödeyeceğim" diyor.

Dijital cüzdan analizine göre, Dogecoin'e büyük yatırımlar bulunuyor. Örneğin bir kripto cüzdanının, pazardaki 128 milyar Dogecoin tokeninin dörtte birinden fazlasına sahip olduğu belirtildi. Bu, 36 milyardan fazla Dogecoin bakiyesi ve 2 milyar doların üzerinde bir miktar anlamına geliyor.

Diğer 19 dijital cüzdan ise tüm Dogecoin'in yüzde 25'ini elinde tutuyor. Yani cüzdanların farklı kişilere ait olduğunu varsayarsak, sadece 20 kişi pazardaki tüm Dogecoin'in yarısından fazlasına sahip.

I will literally pay actual $ if they just void their accounts