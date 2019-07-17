Musk, İnsan-Yapay Zeka Simbiyozunu Oluşturacak Görkemli Projesini Açıkladı

Elon Musk tarafından kurulan ve implante edilebilir beyin-bilgisayar arayüzleri geliştiren bir nöroteknoloji şirketi olan Neuralink, iki yıldan bu yana üzerinde çalıştığı projesini nihayet açıkladı.

Hayata geçirdiği fütürist projelerle 'gerçek hayatın Iron Man’i lakabını sonuna kadar hak eden Elon Musk, insanlığın geleceğini şekillendirmeye devam ediyor.

San Francisco'daki California Bilimler Akademisi'nde düzenlenen etkinlikte sahneye çıkan Güney Afrika asıllı ABD’li girişimci, 2017 yılında kurduğu Neuralink girişiminin çığır açacak projesini tüm dünya ile paylaştı.

Teorik olarak aklımızı okuyabilen, kablosuz ve beyne implante edilebilir bir cihaz geliştirdiklerini söyleyen Musk, insan saçından daha ince olan bu ipliklerin, nöronların aktivitesini belirlemek için beyne enjekte edilebileceğini belirtti. Ünlü girişimci ayrıca, söz konusu cihazı insan beynine implante edilebilmesi için bir robot geliştirdiklerini de söyledi.

Musk, insan ile yapay zeka simbiyozunun, yani ortak yaşamının oluşturulması gerektiğini dile getiriyor. Son iki yılda, bu alanda büyük ilerlemeler kaydettiklerini ifade eden Musk, gezegenimiz için varoluşsal bir tehdit olarak gördüğü yapay zekanın tek başına evrilmesini istemiyor.

Yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine arayüzü ile yapay zekanın şeytani bir diktatöre dönüşmesinin engelleneceğini dile getiren başarılı iş insanı, Neuralink’in insan medeniyeti için çok önemli bir kilometre taşı olduğunu düşünüyor.

Musk ayrıca, geliştirdikleri cihazın Parkinson hastaları için kullanılan FDA (Food and Drug Administration) onaylı cihazlardan 1000 kat daha etkili olduğunu iddia ediyor. İlk klinik çalışmalar, omurilik felçi hastaları hedefleyecek ve Neuralink'in dört implantı hastaların beyinlerine yerleştirilecek.

San Francisco merkezli şirket, insanlar üzerindeki klinik çalışmalarının 2020 yılında başlaması için Amerika Birleşik Devletleri'nin Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir kuruluş olan FDA’den onay bekliyor.

Musk, Neuralink ile temel amaçlarının hastalıkları iyileştirmek ve insanlığın geleceğini güvence altına almak olduğunu söyledi.