Musk, Sosyal Medyada Madara Oldu!

Tesla ve SpaceX’in kurucusu olarak bilinen ABD’nin teknoloji devi Elon Musk, bilimsel sosyalizm fikrinin kurucusu kabul edilen Karl Marx’ın kapitalist olduğunu iddia etti. Bu Twitter paylaşımıyla sosyal medyada alay konusu olmaktan kurtulamadı.

Elon Musk, “Marx bir kapitalistti. Bunun hakkında bir kitap bile yazdı.” diyerek tezini ateşli bir biçimde savundu, ancak sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.

​Bir Twitter kullanıcısı da cevap olarak Harry Potter kitabının yazarı J.K. Rowling’e gönderme yaptı ve “Rowling bir büyücüydü. Bu konuda bir kitap bile yazdı” mesajını paylaşarak hemen cevabı patlattı.

Musk'ın bu yorumu sosyal medyada bir çok kullanıcının da dikkatini çekti. İşte bu mesaja karşılık yapılan yorumlardan bazıları:

“@andreasmensior: Mary Shelley Frankestein'dı. Kendisi hakkında bir kitap bile yazdı.

@jimdoherty09: Ernest Hemingway bir çandı. Bunun hakkında kitap bile yazdı.

@sevaUT: Dostoyevsy bir Budala'ydı. Bunun hakkında kitap bile yazdı.

@BusterDofficiel: John Lennon bir deniz aygırıydı. Bunun hakkında bir şarkı bile yazdı.

@cntrl_sstmc99: Hitler bir Yahudi'ydi. Bunun hakkında kitap bile yazdı.”