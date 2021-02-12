Tesla Uçan Araba mı Geliştiriyor? Musk'tan Tesla Roadster Açıklaması

Elon Musk'tan Tesla uçan araba açıklaması. Geçtiğimiz gün katıldığı bir programda itici roketlere sahip Tesla Roadster geliştirmek istediğini söyleyen Musk, bunu "insanları öldürmeden" nasıl yapacağını bulmaya çalıştığını aktardı.

Elon Musk, bir sonraki Roadster'ı yerden yüksekte tutabilmek istediğini söyledi. Perşembe günü Joe Rogan Experience podcast'ine katılan Tesla CEO'su Elon Musk, yeni nesil Tesla Roadster hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Musk programda yaptığı açıklamada, “Havada gezinmesini istiyorum ve insanları öldürmeden bu şeyin nasıl havada asılı kalacağını bulmaya çalışıyorum” diyerek şunları aktardı: "Belki yerden bir metre yüksekte uçabilir. Eğer düşerseniz, süspansiyonu patlatır ama sizi öldürmez."

Bu her ne kadar günümüz otomobil teknolojileri için mümkün gibi görünmese de olağanüstü bir fikir. 2022'de yeni Roadster piyasaya çıktığında Musk bunu gerçekten başarırsa, karayolu düzenleyicileri için baş ağrısı yaratacağı kesin.

Musk aslında Roadster'ın roket işlevine sahip olacağını ilk kez söylemiyor. 2018'de arabanın "küçük roket iticili SpaceX paketine" sahip bir versiyonu olacağını tweet atarak duyurmuştu. Musk açıklamasında, "Tesla Roadster motoruna bazı roket teknolojileri yerleştireceğiz" dedi.

Tesla Uçan Araba Geliştirmeye Başlamış Olabilir

Tesla CEO'sunun daha önce de otomobil dünyasındaki sınırları zorladığını biliyoruz, Örneğin yeniden tasarlanan Model S ve Model X, U şeklinde bir çatal direksiyon simidine sahip. Bu tasarım, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ni şaşırtmayı başartmıştı. Tesla'nın yeni araçları ayrıca otomatik olarak park, geri ve sürüş vitesleri arasında geçiş yapabiliyor.

Rogan, Musk'a yeni röportajda direksiyonun yasal olup olmadığını da sordu. "Evet, Formula 1'de kullanıyorlar" şeklinde yanıt veren Musk'a karşı Formula 1 araçlarının kamuya açık alanlara çıkmadığı hatırlatıldı. Bunun üzerine Elon Musk ise."Otopilot yeterince iyi hale geliyor, çoğu zaman araç kullanmanız gerekmeyecek. Elini dizine koyup ilerleyebildiğini görüyorum." dedi.

2016 yılın Musk, Tesla otopilotların Los Angeles'tan New York'a kadar tam özerk sürüş yapabileceğini belirtmişti. Ancak otopilotların henüz resmi onaya sahip olmadığını, bundan dolayı kamuya açık alanlarda kullanımının yasak olduğunu hatırlatmak gerekiyor.