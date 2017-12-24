Mustafa Sandal’dan Bitcoin Ödüllü Yarışma Programı

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Bitcoin furyası aldı başını gidiyor. Öyle ki, ünlü pop yıldızı Mustafa Sandal, yapacağı yeni televizyon programının birincisine para ödülü olarak Bitcoin verecek!

Daha önce Bitcoin karşılığı ev satışlarının yapıldığını ya da düğünlerde damat ve geline altın yerine Bitcoin takıldığını görmüştük. Popüler kripto para biriminin ülkemizdeki kapsama alanı her geçen gün genişlerken, bir hamlede televizyon dünyasından geldi.

Mustafa Sandal’ın sunacağı yarışma programı, yenilikçi fikirleri olan girişimcileri buluşturacak ve yarışmacıların hepsi kendi fikirleri ve projeleriyle çetin bir mücadeleye girecek. Asıl ilginç nokta ise, 100 bin liralık yarışma ödülünün Bitcoin olarak verilecek olması.

Çok yakın bir zamanda Bitcoin dağıtacağı bir yarışmayla ekranlara dönmeye hazırlanan Sandal, geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin yerli Bitcoin’i için cnmcgrm (canım ciğerim) ismini önermişti.

Son dönemin en popüler yatırım aracı olan ve birçok kişinin 'kısa yoldan zengin olma' hayallerini süsleyen Bitcoin, bakalım daha nelere gebe olacak.