Mustafa Varank'tan Meraklandıran Paylaşım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank resmi Twitter hesabı üzerinden 29.08.2020 tarihini işaret ederek heyecanlandıran paylaşım yaptı. 29.08.2020 tarihinde ne tanıtılacak? İşte Varank tarafından yapılan paylaşım.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan Heyecanlandıran Paylaşım

Mustafa Varank yaptığı paylaşımda "29 Ağustos 2020, 15:30" notunu düştü. 29 Ağustos'ta ne açıklanacağı şu anda en çok merak edilenler arasında yer almakta. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı henüz konu hakkında detaylı bir bilgi paylaşımında bulunmadı.

Hemen aşağıdan Mustafa Varank tarafından yapılan paylaşıma bakabilirsiniz.

Varank geçtiğimiz günlerde de şu videoyu paylaşmıştı:

Paylaşılan videoda bir robotun olduğu söylenmekte. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz! Bizleri takipte kalın.

Sizler Mustafa Varank'ın yaptığı paylaşım hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce 29 Ağustos'ta ne açıklanacak? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!