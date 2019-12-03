Müşteri Hizmetlerini 24 Bin Kez Arayan Adam Gözaltına Alındı

Japonya’da yaşayan 71 yaşındaki bir adam, inanılmaz bir işin altına imza attı. Bir telekom şirketinin müşteri hizmetleri numarasını 24 bin kez arayan yaşlı adam, Japon polisi tarafından gözaltına alındı.

İsminin Akitoshi Okamoto olduğu öğrenilen yaşlı adam, Japonya’nın en çok kullanılan telekomünikasyon şirketlerinden KDDI’ya kafayı takmıştı. Yaşadığı bir soruna çözüm bulamayan yaşlı adam, şirketin müşteri hizmetleri numarasını 8 gün içerisinde neredeyse hiç boş bırakmadı. Bir haftadan uzun süre içerisinde müşteri hizmetlerini 24 binden fazla arayan Okamoto, hileli iş engelleme suçlaması ile gözaltına alındı.

Japonya’da hızlıca yükselen yaşlı nüfus ülkenin dinamiklerini de bozmuş durumda. Yaşlı sürücülerin neden olduğu ölümcül araba kazalarında gözle görülür bir artış olduğu dile getirilirken, yaşlıların tren istasyonu gibi toplu kullanılan alanlardaki görevlilere zorluk çıkardıkları belirtilmişti. Özellikle toplu alanlardaki görevlilere karşı şiddet kullanma gibi ileri giden durumlardan muzdarip olan Japonya, konuya çözüm aramaya koyulmuştu.