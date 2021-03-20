Mutant Virüslü Hasta Sayısı Açıklandı: Endişe Veriyor!

Mutant virüslü hasta sayısı belli oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, konuya ilişkin endişe verici açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ceyhan tarafından yapılan açıklamanın detayları haberimizde.

Mutant Virüslü Hasta Sayısı 400 Bine Ulaştı

Türkiye'de açıklanan 41 bin 488 İngiltere mutasyonu olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yaptığı açıklamada, "Burada da yine orijinal virüste olduğu gibi biz kabaca 10'da 1'ini tespit ediyoruz. Demek ki biz bu 41 binin 400 binler civarında olduğunu tahmin edebiliriz. Ülke içinde mutant virüs bir yerlerde çok görülüyorsa, oraların diğer bölgeler ile ilişkisinin kısıtlanması lazım" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Biz böyle bir tedbir almadık. Virüsü taşıyan ya da belirtisi olmayan insanlar seyahat ediyorlar. Neden 'Karadeniz'den sonra ikinci çok vaka artacak il İstanbul' dedik? Binlerce insan her gün o bölgeden İstanbul'a seyahat ediyor. Bu giden insanlar, mutant virüsü yaymaya başlıyor, siz o sırada fark ediyorsunuz" dedi.

Prof. Dr. Ceyhan, "Siz, 'orada lokal tedbirler alalım' diye karar aldığınızda bir bakıyorsunuz mutant virüs yayılmış. Farkına vardıktan sonra tedbir almanın çok etkili olmamasının nedeni bu. Bütün Türkiye çapında bu tedbirleri uygulamadığınız sürece, vakanın arttığı yerde lokal tedbirler uygulayarak salgını kontrol altına alamayız" şeklinde konuştu.

Mutant Virüsün En Çok Görüldüğü Yaş Grubu

Prof. Dr. Ceyhan, "Arka arkaya bazı ülkelerden, mutant virüs ortaya çıkan hastaların daha küçük çocuklar olduğu, özellikle 0-9 yaş grubundaki vaka sayısında artışa yol açtığı rapor edildi. Daha çok küçük çocukları etkilediği, orijinal virüs kadar yaşlı kişileri değil, daha genç kişileri etkilediği gösterilmiş" ifadelerine yer verdi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Daha mutant virüs ortada yokken aşı firmaları üretim kapasitelerini açıklıyordu; ama işin içine girince o kadar yüksek dozlu aşı üretemiyorlar. Bu arada mutasyon çıkıp yayılmaya başlayınca, bazı firmalar üretim kapasitelerini mutant virüse yönlendirmeye başladı. Benim de tahminim aylar içinde bulaşma hızındaki farklılık nedeniyle mutant virüsler orijinal virüsün yerini alacak. Mutant virüse daha etkili aşılar geliştirmek firmalar açısından da daha karlı görülüyor, ihtiyaç da daha yüksek gibi olacak."