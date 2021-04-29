Mutant Virüsün En Çok Görüldüğü Yaş Grubu Belli Oldu

Mutant virüsün en çok görüldüğü yaş grubu ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yapıldı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan tarafından yapılan açıklamaya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Mutant Virüsün En Çok Görüldüğü Yaş Grubu Nedir?

İngiltere mutantının yavaş yavaş orijinal virüsün yerini aldığını belirten Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Bizim bütün hastalarımız artık mutant virüs. Çocuklarda bulaştığı zaman daha fazla hastalık yapıyor. Akciğer tutulumu olan hatta akciğer tutulumu düzelmeye başlamışken tekrar ağırlaşan çocukları görmeye başladık; bu da yine virüsün bu özelliğine bağlı" dedi.

Prof. Dr. Ceyhan, "Orijinal virüste ölümler ve yoğun bakım yatışları daha çok 65 yaş üzerinde ve kronik hastalığı olanlarda görünüyordu. Eskiye göre kıyasladığımızda çocuklarda da arttı. Çocukların bir başka önemi de şu: Çocuklar daha çok bulaş kaynağı mutant virüste" şeklinde konuştu.

Mutant virüsle en fazla artışın yaşandığı yaş grubuna dair önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Ceyhan, "Orijinal virüste belirtisiz geçiriyorlardı, şu anda belirtili hastalık geçirme oranı arttı ve daha çok bulaştırmaya başladılar. Biz 0-9 yaş grubunu en güvenli yaş grubu, diye kabul ederek kreşleri hep açık tuttuk fakat mutant virüste en büyük artışın olduğu yaş grubu 0-9 yaş grubu oldu" ifadelerini kullandı.

Çocuklarda En Çok Görülen Koronavirüs Belirtileri

Ateş

Boğaz ağrısı

öksürük

Prof. Dr. Ceyhan, "Biz çocuklarda akciğer tutulumuna bağlı ağır vakalar mutant virüsten önce nadir görüyorduk. Ama şimdi direkt akciğer tutulumu ağır seyreden çok sayıda çocuk görmeye başladık; en çok görülen belirti ateş, boğaz ağrısı, öksürük" dedi ve şu şekilde devam etti: