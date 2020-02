Mutant Year Zero Geliştiricisi, Corruption 2029 Oyununu Duyurdu

The Bearded Ladies stüdyosunun sıra tabanlı oynanış sunan taktiksel rol yapma oyunu Mutant Year Zero: Road to Eden, büyük bir beğeni toplamış ve bilhassa rol yapma oyunu türüne ilgi duyanların sevgisini kazanmıştı. Hal böyle olunca, sıradaki oyunun ne zaman duyurulacağı merak ediliyordu.

Beklenen duyuru ise yakın bir zaman önce yapıldı. Stüdyonun sıradaki oyunu CORRUPTION 2029 olacak. Duyurunun ilginç yanı şu ki çıkış zamanı oldukça yakında. Öyle ki 17 Şubat 2020 Pazartesi gününe işaret ediliyor.

Mutant Year Zero: Road to Eden gibi sıra tabanlı oynanış sunacak olan CORRUPTION 2029, yine strateji ve gizlilik unsurlarının büyük önem arz ettiği bir oyun olacak. Şimdilik sadece PC (Epic Games Store) için satışa sunulacak. Şu anda 30 TL karşılığında mağazadan ön-sipariş ile satın alabiliyorsunuz ama ön-sipariş hediyesi olarak henüz hiçbir şeyin verilmediğini söyleyeyim.

Hikaye ise çok uzak olmayan bir gelecekte, kıyamet sonrası Amerika topraklarında geçiyor. Bu defa konuşan hayvanlar yerine, son derece gelişmiş teçhizat ve mühimmata sahip bir ekibi yöneteceksiniz. Göreviniz ise düşman bölgesine sızarak yozlaşmanın kaynağını bulmak ve ortadan kaldırmak olacak.

Duyuruya ek olarak etkileyici bir fragman ve ilk ekran görüntüleri de yayınlandı. Aşağıdan bakabilirsiniz.