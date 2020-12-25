Mutasyona Karşı Koronavirüs Aşıları İşe Yaramayabilir

Bazı bilim adamları, koronavirüs aşılarının tüm hafta boyunca gündemde olan İngiltere mutasyonuna karşı etkili olmayacağından endişe ediyor. İngiltere koronavirüs mutasyonu Büyük Britanya'da hızla yayılıyor ve öncekilerden daha bulaşıcı olabilir.

Koronavirüs Aşıları Mutasyona Karşı Etkili Olmayabilir

Pfizer ve Moderna dahil aşı üreticileri, yeni onaylanan aşılarının yeni mutasyona karşı işe yarama olasılığının yüksek olduğunu söylediler, ancak tam emin olmadan önce daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Bazı genetikçiler aşıların B.1.1.7 suşuna karşı işe yaramayacağından endişe ediyorlar.

İlaç şirketleri tarafından geliştirilen aşılar şu anda yeni mutasyona karşı etkili mi araştırılıyor. Arizona Üniversitesi'nde biyolog olan Michael Worobey ve diğer bilim adamları aşının küçük bir olasılık etkili olmayabileceğini düşünüyor. Yapılan araştırmalar sonrası sonuçlar çıkacak ve o zaman konu netleşecek.

Arizona Üniversitesi'nde biyolog olan Michael Worobey, Covid-19'a neden olan virüsün 100.000'den fazla farklı mutasyonunu gördüğünü ancak İngiltere'de görülen yeni varyantı görünce farklı bir şey fark ettiğini söyledi. Arizona Üniversitesi Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Bölüm Başkanı Worobey, "Salgın sırasında gördüğüm ilk varyant, geri adım atıp oha dedim" dedi.

Prof. Dr. Şahin, ABD merkezli ilaç firması Pfizer ile birlikte geliştirdikleri aşının mutasyona uğrayan COVID-19’a karşı da koruma sağlayacağına inandığını belirtti. Geliştirdikleri aşının mutasyonlu virüs üzerindeki etkisi ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Şahin, yaptığı açıklamada, "Aşıyı mutasyona uğramış yaklaşık 20 virüs varyasyonu üzerinde test ettik. Aşının sağladığı bağışıklık tepkisi, her virüs varyasyonunu etkisiz hale getirdi" ifadelerini kullandı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, corona virüsün mutasyona uğramış hali olan yeni türünün kontrolden çıktığını paylaşmıştı. İngiltere'nin güneydoğusunda koronavirüsün daha hızlı yayılan yeni türü keşfedildi. Geçtiğimiz günlerde İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu aktarılmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada "Covid-19'un daha hızlı yayılan yeni türüyle ilgili İngiliz yetkililerle yakın temas halindeyiz." cümlelerine yer verilmişti.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.