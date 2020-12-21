Mutasyona Uğrayan Koronavirüsün İsmi Belli Oldu

Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi tarafından yayımlanan rapor ile beraber mutasyona uğrayan koronavirüsün ismi belli oldu. Peki, tüm dünyanın endişelenmesine neden olan mutasyonun adı nedir? İngiltere'de görülen yeni virüs türü ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Mutasyona Uğrayan Koronavirüsün İsmi Nedir?

Geçtiğimiz hafta İngiltere’de yeni tip koronavirüsün mutasyona uğradığı duyurulmuştu. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, mutasyonun, İngiltere’de vaka sayılarının çok hızlı bir biçimde arttığı güney bölgelerinde tespit edildiğini söylemişti. Bakan Hancock, söz konusu mutasyonun virüsün yayılma hızını da arttırdığını belirtmişti. Bunun üzerine bilim insanları çalışmalara başlamıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bilim insanları tarafından yapılan açıklamada, yeni türün yüzde 70 oranında daha bulaşıcı olduğu ifade edilmişti. Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi tarafından "SARS-CoV-2 VUI 202012/01" olarak isimlendirilen mutasyonun ortaya çıkması ile beraber Avrupa ülkeleri sınır kapılarını geçici olarak kapattığını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, "SARS-CoV-2 VUI 202012/01" olarak isimlendirilen mutasyon ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Balık, yayımlanan raporda, “Bu mutasyonun İngiltere'de son günlerdeki salgının büyümesine etki ettiği düşünülmektedir” ifadelesinin yer aldığını belirtti.

Yeni virüs türünde çoklu spike protein mutasyonunun tespit edildiğini belirten Prof. Dr. Balık, "Çoklu spike protein mutasyonu, virüsün insan hücresine girmesini sağlayan dıştaki dikensi kısmında bir çok noktada mutasyon olması. Daha önce görülen mutasyonlar genelde tek noktada olmuştu. Şu anki bilgiler bu yeni mutantın eski virüsten fazla farkının olmadığı, sadece bulaşma gücünü artırdığını göstermektedir” dedi.

Aşılar Mutasyona Uğrayan COVID-19’a Karşı Etkili mi?

Yeni virüs türünün ortaya çıkması ile beraber insanların kafasında aşıların yeni virüs türüne karşı etkili olup olmadığı ile ilgili birtakım sorular oluştu. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar mutasyona uğramış türle ilgili tüm bildiklerimizi göz önüne alırsak, aşıların yeni tür üzerinde de aynı şekilde etkili olacağını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.