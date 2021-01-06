Mutasyonlu Koronavirüste En Sık Görülen Belirtiler Açıklandı!

Mutasyonlu koronavirüste en sık görülen belirtiler neler? Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, konu ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Mutasyonlu Koronavirüste En Sık Görülen Semptomlar

Prof. Dr. İlhan, DHA’ya yaptığı açıklamada, "İngiltere'deki virüsün bulaştırıcılığının çok fazla olduğu; ama öldürücü hızının daha az olduğu yönünde hesaplamalar söz konusu. Koronavirüs başladığında İngiltere'de koronavirüs görünen kişilerde öldürücülük ortalama yüzde 2,3 civarındayken salgının çok yoğun olduğu zamanda yüzde 3'e kadar çıktı ama şimdi 1,3 civarında. Koronavirüsün önceki tiplerinde olduğu gibi acaba mutasyon ile kaybolma yönünde bir eğilim mi sağlayacak, bunu bize düşündürüyor açıkçası ama bunun için şu an bir kanıt söz konusu değil. Ama rakamlar gösteriyor ki yeni virüsün bulaştığı kişilerde İngiltere özelinde öldürücülük daha az" dedi.

Mutasyona uğrayan koronavirüsün en sık görülen belirtileri ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. İlhan, “Kısıtlamalara uymak gerekiyor, vatandaşlarımız şunu düşünmeli; eğer yüzde 70 bulaştırıcılık fazlaysa en az benim iki kat önlem almam gerekiyor. İngiltere'den gelen 15 hastanın tedavisinin devam ettiğini biliyoruz, yakınları da karantinada. İngiltere'deki meslektaşlarımız, öksürük ve solunum semptomlarının daha fazla olduğunu söylüyorlar. Burada da muhtemelen öyledir" şeklinde konuştu.

Çin Aşısının Analiz Süreci Ne Zaman Tamamlanacak?

Çin’den getirilen aşıların analiz sürecinin devam ettiğini belirten Prof. Dr. İlhan, "Aşılar denetimden geçiriliyor. Aşının saklanma koşulları, güvenirliği ve etkinliği konusunda değerlendirme yapılıyor. Sağlık Bakanlığı laboratuvardan görüntü paylaştı. Burada değerlendirme yapılıyor, değerlendirmenin sonucunda, aşının raf ömründe yeterlilik, güvenirlik koşulları sağlanıyorsa Türkiye'de uygulamaya geçecek aşı. Bu tüm aşılar için böyle. Önce sağlık çalışanlarından başlayacak aşılama. Ocak ayının 15'ini bulmadan laboratuvardaki çalışmaların tamamlanacağı kanısındayım" ifadelerini kullandı ve şu şekilde devam etti: