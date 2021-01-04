Koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken mutasyonlu koronavirüs de çıktı. Peki mutasyonlu koronavirüs daha mı ölümcül? Gelin bu sorunun cevabına yakından bakalım.

Mutasyonlu Koronavirüs Daha Mı Ölümcül?

BGR tarafından aktarılan bilgiye göre, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu, diğer SARS-CoV-2 suşlarından daha ölümcül değil ve daha şiddetli koronavirüs vakalarına neden olmamakta.

Bazı bilim adamları, İngiltere mutasyonunun daha yüksek bulaşma oranlarının yakın gelecekte muhtemelen daha fazla ölüme yol açacağından endişe ediyor. Uzmanlar, virüsün kendisi daha ölümcül olmasa bile COVID-19 bulaşıcılığındaki artışın daha fazla ölüme yol açabileceğini söylüyor.

İngiltere'de görülen B.1.1.7 mutasyonun diğer suşlara göre %70 daha bulaşıcı olduğu tahmin ediliyor.

BioNTech Aşısı Mutasyona Uğrayan Koronavirüse Karşı Etkili mi?

BioNTech aşısı mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili mi? Prof. Dr. Uğur Şahin, tüm dünyanın merak ettiği soruyu yanıtladı.

Prof. Dr. Şahin, ABD merkezli ilaç firması Pfizer ile birlikte geliştirdikleri aşının mutasyona uğrayan COVID-19’a karşı da koruma sağlayacağına inandığını belirtti. Geliştirdikleri aşının mutasyonlu virüs üzerindeki etkisi ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Şahin, yaptığı açıklamada, "Aşıyı mutasyona uğramış yaklaşık 20 virüs varyasyonu üzerinde test ettik. Aşının sağladığı bağışıklık tepkisi, her virüs varyasyonunu etkisiz hale getirdi" ifadelerini kullandı.

Mutasyonlu Koronavirüs Türkiye'de 15 Kişide Görüldü

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de 15 kişide mutasyonlu koronavirüs tespit edildi. İngiltere’den yurda girişler geçici olarak tamamen durduruldu.

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada şu cümlelere yer vermişti:

Bilindiği üzere İngiltere tarafından duyurulan virüsteki mutasyon ile ilgili olarak tedbirler alınmış ve bu ülkeden yurda girişler askıya alınmıştı.

Ayrıca son dönemde İngiltere'den ülkemize girmiş kişilerin tamamı da geriye dönük tarama altına alınmıştı. Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımızın da yurdun çeşitli bölgelerinden düzenli taramalar yaptığını da bildirmiştik.

İngiltere'den son dönemde yurda giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif çıkan kişilerden geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edilmiştir. Bu kişiler tarama başladığından beri izolasyon altındadır.

Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.