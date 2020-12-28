Mutasyonlu Koronavirüse Yakalanan Kadın Yaşadıklarını Anlattı

SARS-CoV-2 VUI 202012/01 olarak isimlendirilen mutasyonlu koronavirüse yakalanan 44 yaşındaki Louisa Compton isimli kadın yaşadıklarını anlattı. Channel 4 kanalının haber müdürü Compton tarafından yapılan açıklamanın tüm detayları haberimizde.

Mutasyonlu Koronavirüse Yakalananlar Neler Yaşıyor?

Geçtiğimiz yıl Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktığı iddia edilen yeni tip koronavirüs geçtiğimiz haftalarda Birleşik Krallık’ta mutasyona uğradığı tespit edilmişti. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, çarşamba günü yaptığı açıklamada, yeni mutasyonlu virüsün normal virüse kıyasla daha hızlı yayıldığını ve bu sebepten ötürü son derece endişe verici olduğunu söylemişti. Peki, mutasyonlu COVID-19'a yakalanan insanlar, hastalık sürecinde neler yaşıyor?

İngiltere’de yer alan Channel 4 kanalının haber müdürü Louisa Compton, hiç dışarı çıkmamasına ve sağlığına son derece dikkat etmesine rağmen iki hafta önce yeni mutasyonlu virüse yakalandı. 44 yaşındaki Compton, arkadaşları ile açık havada buluştuğunu ve mart ayından beri evden çalışmaya devam ettiğini söyledi. Compton, “10 Aralık'ta yağmurlu bir günde bisiklete bindim. Eve geldiğimde öksürüyordum, boğazım ağrıyordu ve burnum akıyordu” dedi ve açıklamasına şöyle devam etti:

“Bunlar normalde COVID-19 semptomu olmadığı için üşüttüm diye düşündüm ancak üçüncü günde hayatımdaki en korkunç baş ağrısı ile uyandım. Bu sebepten ötürü ışıkları kapattım ve tüm gün yatakta yattım. Başımın gerçekten patlayacağını düşündüm.”

Belirtilerin beşinci gününde yeni tip koronavirüs testinin sonucunun geldiğini belirten Compton, “İshal oldum, boğazım ağrıyordu, öksürüyordum, burnum akıyordu ve koku duygumu yitirmiştim” ifadelerini kullandı.

Altıncı günde sağlık durumunun ciddi ölçüde kötüye gittiğini belirten Compton, “Kasıklarımdan dizlerime ve dizlerimden de bileklerime korkunç ağrılar saplandı. Ağrılar o kadar kötüydü ki uyuyamadım bile. Bir hafta bu şekilde geçti ve tuvalete gitmek bile beni nefes nefese bırakıyordu. Nefessiz kalmak daha çok panik olmama sebep oluyordu ve panikledikçe durumum çok daha kötüye gidiyordu. Uzun, derin ve sakin nefes almak bana çok yardımcı oldu” şeklinde konuştu.

Hastalığın 10. gününde banyoda bayıldığını ve bunun üzerine ambulansın geldiğini ifade eden Compton, “Kısaca söylemek isterim ki bu hastalık çok şiddetli ve korkutucu ve ben bu COVID-19 hastalığını daha hafif geçirdiğimin de farkındayım” ifadelerine yer verdi.