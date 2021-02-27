Mutasyonlu Koronavirüs Görülen Ülke Sayısı Açıklandı!

Mutasyonlu koronavirüs tespit edilen ülke sayısı belli oldu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, konuya ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Mutasyonlu Koronavirüs Kaç Ülkede Görüldü?

DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, yaptığı açıklamada, koronavirüsün İngiltere varyantının 86, Güney Afrika varyantının 44 ve Brezilya varyantının ise 15 ülkede görüldüğünü söyledi. Güney Afrika'da tespit edilen mutasyona ilişkin önemli bilgiler paylaşan Dr. Berdyklychev, "Bu varyant, Güney Afrika’da diğer tüm varyantların önüne geçti. Yeni haftalık vakalar, 2020 yılının Kasım ayının başından itibaren artarak 2021 Ocak ayının başlarında zirveye ulaştı" dedi.

Dr. Berdyklychev, "Son iki haftada ise düşüş eğilimi gözlendi. Bulaş; Güney Afrika varyantın, muhtemelen virüsün insan hücrelerine bağlanma kabiliyetini artıran mutasyonların daha önceki varyantlara kıyasla daha fazla bulaşa neden olduğu ortaya konulmuştur. Şimdiye kadar, bu varyantın neden olduğu farklı bir hastalık şiddetine sahip olduğuna dair hiçbir gösterge yoktur" ifadelerini kullandı.

Brezilya varyantına dair açıklamalarda bulunan Dr. Berdyklychev, "9 Şubat 2021 tarihi itibarıyla bu varyantın 15 ülkede mevcut olduğu bildirildi. Yeniden enfekte olma üzerine Manaus’tan gelen ilk raporlar, bu varyantın daha çok vakada yeniden enfeksiyona yol açabileceği olasılığının altını çizmektedir. Bu konuda çalışmalar devam etmektedir. Bulaşın daha fazla olduğuna dair söylemler mevcuttur. Şiddet konusunda herhangi bir etki bildirilmemiştir, çalışmalar devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Dr. Berdyklychev, "Birleşik Krallık yakın zamanda, hastalık şiddetinde artış olduğuna dair bazı kanıtlar olduğunu öne süren araştırmalardan elde edilen sonuçları paylaşmıştır; ancak sonuçlar başlangıç niteliğindedir ve bu bulgular hakkında kesin konuşabilmek için daha fazla analiz yapılması gerekmektedir" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Genel olarak virüse karşı alınmış halk sağlığı önlemlerinin ve sosyal önlemlerin bu varyant için de işe yaradığını bilmek önemli bir noktadır. 2021 Ocak ayının başlarında Birleşik Krallık'ta yeni vakaların zirveye ulaşmasının ardından vakalar düşüş eğilimi göstermektedir. VOC 202012/01 yerel yayılımının bildirildiği Danimarka, İrlanda ve Hollanda'da da insidans konusunda benzer düşüşler bildirilmiştir."

Aşılar Mutasyonlu Koronavirüse Karşı Etkili mi?

Dr. Berdyklychev, "Aşıların yeni varyantlar üzerindeki etkinliğini belirlemek için yapılan bazı çalışmalar bulunmaktadır ancak şu anda Brezilya'da oluşturulan varyantla ilgili yeterli bilgiye sahip değiliz. Güney Afrika varyantına aşı etkisi ön laboratuvar çalışmaları, aşıların etkililiğinde hafif bir azalma olduğunu (Moderna, Pfizer mRNA aşıları gibi), ancak koruma seviyelerinin yüksek olduğunu göstermektedir" ifadelerine yer verdi ve şu sözlerle devam etti: