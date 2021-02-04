Mutasyonlu Koronavirüsün Görüldüğü İl Sayısında Ciddi Artış!

Mutasyonlu koronavirüsün tespit edildiği şehir sayısı artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen şehirlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Mutasyonlu Koronavirüs Kaç İlde Görüldü?

Mutasyonlu virüsün tespit edildiği kent sayısının 23'e ulaştığını açıklayan Doç. Dr. Sema Turan, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bütün viral enfeksiyonlarda her yıl virüs yapısını bir miktar değiştirir. O nedenle virüsler de kendini korumaya alıp, mücadele etmeye devam ederler ve yapılarını değiştirirler. Bunu bazen tek bir proteinini değiştirerek yapabilmekteler. O nedenle şu anki mutasyonlu virüslere baktığımızda kendi yapılarında bir miktar değişiklik yarattıklarını görüyoruz. 23 şehirde mutasyonlu virüse rastlandı" dedi.

Doç. Dr. Sema Turan, "Özellikle yurtdışından gelen veriler yüksek bulaştırıcılık oranına sahip olduğunu gösteriyor ancak hastalık şiddetinin nasıl olduğu konusunda net bir bilgi yoktu fakat son günlerde özellikle İngiltere’deki görüntüler bu virüsün yarattığı hastalığın da şiddetinin oldukça yüksek olduğu şeklinde. Bu da aslında şu anlama geliyor ki bireylerin hastaneye, yoğun bakıma ihtiyaç duyma oranları artabilir. Bu nedenle dikkatli olmak zorundayız. Mutasyonel virüsün yayılmaması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Turan, "Aslında bu da benzer şekilde bir PCR testi. Bunun çok büyük bir farklılığı yok. Sadece mutasyonel virüsü tanımlamak için de özel bir takım çalışmalar yapılıyor. Laboratuvarda yapılan işlemlerle virüsün mutasyonlu olup olmadığı ortaya konabiliyor. Mutasyona uğramış virüs çok önemli bir konu. Aslında bu dünyanın yaşadığı bir sorun" şeklinde konuştu.

Son zamanlarda artan vakalara ilişkin önemli açıklamada bulunan Doç. Dr. Turan, "Tedbirin elden bırakılmaması gerektiği dönemi yaşıyoruz aslında. Aşılama sürecinin başlaması ile birlikte halkımız da belki bir miktar rahatlama yaşıyor olabilir. Fakat bu asla güvenilebilecek bir şey değil. Çünkü aşılamak hastalığın bulaştırıcılığının geçeceği anlamına gelmez. Sadece aşılanan kişiler hastalığı hafif atlatırlar. Aşıda da beklentimiz bu yönde zaten" ifadelerine yer verdi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: