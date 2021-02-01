Mutasyonlu Koronavirüs Uyarısı: Tek Maske Yeterli Değil!

Bulaşıcılığı önemli ölçüde arttıran mutasyonlu koronavirüs, Türkiye'nin birçok kentinde tespit edildi. Mutasyonlu virüsün ülkemizde de görülmesinin ardından tek maske kullanmanın yeterli olup olmadığı konusunda soru işareti oluşmuştu. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre tek maske yeterli değil. Yapılan açıklamaya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Mutasyonlu Koronavirüse Karşı Tek Maske Yetersiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa’daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128’e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü. Virüsün mutasyona uğramış olması şimdilik aşı çalışmalarını etkilememektedir. Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir. En büyük silahımız halen maske ve mesafe kuralına uymak" ifadelerini kullanmıştı.

Mutasyonlu virüsün ülkemizde de görülmeye başlamasının ardından tek maskenin yeterli olup olmadığı en çok merak edilen konulardan bir tanesi olmuştu. CNN Türk'ten Fulya Öztürk'ün haberine göre mutasyona uğrayan COVID-19'a karşı tek maske yeterli değil. Göğüs Hastalıkları uzmanı Dr. Tuğçe Hürkal ve Bağışıklık Sistemi uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda buludu.

Dr. Tuğçe Hürkal, "Şu anda sayılar 5 bin ile 7 bin arasına kitlenmiş durumda. Bu bizi açıkçası uzmanlar olarak çok endişelendiriyor. Son mutasyon özellikle İngiltere ve Avrupa’da yayılmaya başlayan ve bizim için de oldukça bulaştırıcılık indeksinin artığını görüyoruz. Hastaların klinik semptomlarında ciddi miktarda ağırlaşma ve bunun da ciddi miktarda yüksek ihtimalle hastane bakımlarını ve yoğun bakım süreçlerini olumsuz etkileyeceğinden endişeleniyoruz" dedi.

Dr. Hürkal, "Çift maske bizim için oldukça önemli, çünkü biliyoruz ki mekanik bariyer bu anlamda bu virüs için çok değerli. Dolayısıyla şu anda biz açık alanda olmamıza rağmen ben de bakın çift maske var. Önlemlerimizi almak mecburiyetindeyiz. Açık alan daha az riskli diyoruz. Çok doğru ama bu korunma işini ihmal etmeyin" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Aslında biz bunu hiç düşünmek ve planlamak bile istemiyoruz. Eğer ki ön görüldüğü gibi bir miktar gevşeme olur ise önlemlerde eğer ki insanlar sıkıldı şu tarihte vakalar daha plato vaziyetteyken üstüne üstlük daha düşmemişken gevşeme olursa yasaklarda korkulan bu vakaların üçüncü pik dediğimiz noktaya gelmesi."

Prof. Dr. Derya Unutmaz, yaptığı açıklamada, "Koronavirüsün son mutasyonları ile beraber çok daha bulaşıcı hale gelmesi yüzünden çift maske takılmasını tavsiye ediyorum. Cerrahi maske takıyorsanız her zamanki gibi özellikle burun kısmını tamamen kapatmak lazım. Bunun üzerine ikinci bir cerrahi maskeyi takabilirsiniz. 3 kat yerine 6 katlık bir korunma olmuş olur" ifadelerine yer verdi.