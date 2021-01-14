DSÖ Açıkladı: Mutasyonlu Koronavirüs Kaç Ülkede Görüldü?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), mutasyonlu koronavirüs ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı. Mutasyona uğrayan koronavirüsün kaç ülkede görüldüğünü belirten DSÖ, mutasyonlu virüsün yeterince ciddiye alınmadığını söyledi. İşte DSÖ tarafından yapılan endişe verici açıklamanın tüm ayrıntıları!

Mutasyonlu Koronavirüsün Kaç Ülkede Görüldüğü Belli Oldu

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ederken geçtiğimiz ay mutasyona uğrayan koronavirüs tespit edilmişti. İlk olarak Birleşik Krallık’ta ortaya çıkan ve tüm dünyanın endişelenmesine neden olan mutasyona uğrayan koronavirüs, diğer ülkelere yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, "SARS-CoV-2 VUI 202012/01" olarak isimlendirilen mutasyonlu COVID-19’un kaç ülkede görüldüğünü açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık’ta ortaya çıkan mutasyonlu virüsün 50 ülkede tespit edildiğini söyledi. Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni virüs türünün ise 20 ülkede görüldüğü açıklandı. Geçtiğimiz haftalarda Japonya’da da mutasyona uğrayan virüsün tespit edildiğini açıklamıştı. Virüsün yeni varyantı diğer ülkelere hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor.

Virüsün çok yayılmasının mutasyon için daha uygun bir ortam oluşmasına neden olduğunu belirten DSÖ, yeni varyasyonların ortaya çıkabileceğini söyledi. Yeni tip koronavirüsün yeni varyantının yeterince ciddiye alınmadığını vurgulayan DSÖ, bunun en büyük nedeni olarak incelemenin yapılacağı laboratuvar kapasitesinin sınırlı sayıda olmasını gösterdi.

Mutasyonlu Virüste En Sık Görülen Belirtiler

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, geçtiğimiz haftalarda mutasyona uğrayan virüste en sık görülen belirtileri açıklamıştı Prof. Dr. İlhan, “Kısıtlamalara uymak gerekiyor, vatandaşlarımız şunu düşünmeli; eğer yüzde 70 bulaştırıcılık fazlaysa en az benim iki kat önlem almam gerekiyor.

Prof. Dr. İlhan, yaptığı açıklamada, “İngiltere'den gelen 15 hastanın tedavisinin devam ettiğini biliyoruz, yakınları da karantinada. İngiltere'deki meslektaşlarımız, öksürük ve solunum semptomlarının daha fazla olduğunu söylüyorlar. Burada da muhtemelen öyledir. Koronavirüs başladığında İngiltere'de koronavirüs görünen kişilerde öldürücülük ortalama yüzde 2,3 civarındayken salgının çok yoğun olduğu zamanda yüzde 3'e kadar çıktı ama şimdi 1,3 civarında." ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda mutasyonlu COVID-19’a yakalanan Loisa Compton isimli bir kadın, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlatmıştı. Hastalığın korkunç bir baş ağrısı ile başladığını belirten Compton’ın yaptığı açıklamaya aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.